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Dijital ekonomiye gelir vergisi geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, bu hafta TBMM'ye sunması beklenen 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile dijital platformda ticaret de gelir vergisine tabi olacak, gelir vergisi dilimleri değişecek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin, bu hafta TBMM'ye sunması beklenen 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile dijital platformda ticaret de gelir vergisine tabi olacak, gelir vergisi dilimleri değişecek.
AK Parti grubunun son şeklini verdiği teklifin bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Gelir vergisinde dilimlerin değişmesi öngörülen düzenleme ile gelir vergisinde yüzde 35 olan üst limitte de değişikliğe gidiliyor. Yeni vergi paketiyle, az kazanandan az, çok kazanan çok vergi alınması hedefleniyor.
Yapılacak değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde, gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ila yüzde 35 arasındaki vergi oranı, kademeli olarak yüzde 50'ye kadar yükseltilecek.
Daha önce Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği vergi paketiyle, gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler eklenmesi planlandı. Bu çerçevede alternatifli olarak hazırlanan gelir vergisi paketiyle, vergi oranın 500 bin ile 1 milyon arasındaki gelirlerde yüzde 40-42, 1 milyon liranın üzerindeki gelirlerde ise yüzde 45-50'ye çıkarılması ya da birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde, vergi diliminin yüzde 40 veya 42'ye yükseltilmesi öngörülüyor.
DİJİTAL EKONOMİYE GELİR VERGİSİ GELİYOR
Vergi paketinde ilk kez uygulanması öngörülen yeni düzenleme ile dijital ekonomi de gelir vergisine tabi tutulacak. Bu çerçevede dijital platformların aldıkları reklamlar ile emsal artışlarının vergiye tabi olması, yüksek bedelli emlaklarda verginin artırılması öngörülüyor.

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