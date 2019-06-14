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"Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez: - "Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü. Bütün insanlık da o ekran medeniyetinin önünde sadece pasif seyreden, seyirci talebelere dönüştü"

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü. Bütün insanlık da o ekran medeniyetinin önünde sadece pasif seyreden, seyirci talebelere dönüştü." dedi.

Prof. Dr. Görmez, Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından düzenlenen "Görsel İdrakin Egemenliği ve Ahlak" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Görmez, insan idrakinin öldüğü zaman hakikati göremeyeceğini ifade etti.

Görmez, idraklerin ölümünün görsel idrakin egemenliğiyle başladığını belirterek şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun bir duyusal hissi idrakleri var. Görmek, bakmak, işetmek vesaire. Aklın idraki var, kalbin idraki var, ruhun idraki var. Bunlar içinde görsel idrak egemen olduğu zaman, insan sadece gördüğüne inandığı zaman, gaybı idraki kaybettiği zaman, manevi idraki kaybettiği zaman, yücelmeyi, yükselmeyi, miracı terk ettiği zaman, manadan manaya yürüyüşü terk ettiği zaman görsek idrak egemen olur insanda. Görsel idrakin egemenliği insanları şirke götürmüştür."

Görmez, İslam dünyasında bir bilgi karmaşasıyla karşıya kalındığını dile getirdi.

Kaos ve anarşinin yaşandığını belirten Görmez, "Dini bilgi bizi birleştirmeye geldi. Şimdi dini bilgi bizi parçalıyor, bölüyor. Küçük küçük meseleler üzerinden ihtilaf ediyoruz. Vahdetimizi bozuyor ama daha yakın zamanlardan itibaren yeni bir durumla karşı karşıyayız, dijital esaret. Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü. Bütün insanlık da o ekran medeniyetinin önünde sadece pasif seyreden, seyirci talebelere dönüştü. Bir ekran medeniyeti ve o ekranların önünde herkesin ekran önünde mahkum olduğu dini bir dünya ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol da iştirak etti.

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