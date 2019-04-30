Dijital fikirler ve başarılar uzmanlarca ele alındı

Üniversite-sektör işbirliğini arttırmak, öğrencileri sektörün profesyonelleriyle bir araya getirerek kendi alanlarıyla ilgili bir ağ oluşturmalarını sağlamak adına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Beykent İletişim Günleri” düzenlenen paneller, söyleşiler ve yarışmalarla gerçekleşti. Dijital çağa yön vermek ve çağın niteliklerine uyum sağlayan eğitimli profesyoneller yetiştirmek hedefiyle düzenlenen “3. Beykent İletişim Günleri”, Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerlekeşkesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sektörle ilgili akıllarındaki sorulara yanıt bulduğu söyleşilerin gerçekleştirildiği etkinliğin ilk gününde; poltio.com kurucu ortağı Vildan Ay Döşlüoğlu, 4129Grey Kreatif Direktörü Ahmet Terzioğlu, Admatic Medya AŞ Reklam Grup Başkanı Savaş Yılmazer, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve GittiGidiyor.com Dijital Pazarlama ve CRM Müdürü Mine Kohen gibi isimler, paneller düzenleyerek kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili öğrencilere bilgi paylaşımlarında bulundu. “İletişim günleri bizim için yalnızca bir toplantı değil” diyen Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, “Dijital dünya günümüzde en çok konuşulan konudur. Bu durum günlük hayatımızda cep telefonlarımızdan web sitelerine kadar uzanan, sosyal ağlardan internet televizyonculuğuna giden bir süreçtir. Hem büyüyor hem de gelişiyor. Akademik bazda değerlendirirsek; Yeni Medya diye bir olgu var artık. Üniversitelerde okutuluyor. Bizler etkinliğimizle bütün bunların hem farkına varılmasını amaçladık hem de değerlendirmesini yaptık. Aslında kendimize de bir ayna tutmuş olduk. Dışarıya da konunun önemine dair çok önemli bir pencere açtık. Burada bunların konuşulması, gelecekte iletişimde her şeyin nasıl ve neden değişmekte olduğunun da cevabı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizi sektörün profesyonelleriyle buluşturduk”

Öğrencileri sektörün önde gelen isimleriyle buluşturduklarını kaydeden etkinlik koordinatörü, Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu ise "Öğrencilerimiz üniversitemizden mezun olduktan sonra sektörün içine girecekler. Onların profesyonellerle bir ağ oluşturmaları gerekiyor. Bunun yanında ‘Dünyada neler oluyor?’ bilgisini onlara akademinin içerisindeyken vermek istiyoruz. O nedenle bu tarz etkinler düzenleyerek onları sektörün profesyonelleriyle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimizde ‘Dijital Fikirler, Dijital Başarılar’ temasını ele aldık. Dijital dünyada isim yapmış kişilerle söyleşiler yaptık. Ayrıca ‘İletini Tasarla’ adında bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bir yarışmamız oldu. Hem sektörden hem de akademiden jüri üyelerinin bulunduğu yarışmada öğrencilerimiz projelerini sergiledi. Öğrencilerimizin önde gelen projelerini ödüllendirdik” dedi.

Öğrenciler eserlerini sergiledi

Etkinliğin ikinci gününde ‘İletini Tasarla’ adında öğrencilere yönelik bir yarışma düzenlendi. Yarışmada akademisyenler tarafından yapılan ön eleme sonrası seçilen eserler, sektörden uzmanlar tarafından değerlendirildi. Dereceye giren eserler ödüllendirildi. Öğrenci eserlerinden bir seçki de etkinlik alanında sergilendi.

