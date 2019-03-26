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Dijital kasap, ette tanzim satışı başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden toptan et satışı yapan Mehmet Günbey, taze meyve ve sebzede uygulanan tanzim satışlardan etkilenerek ette yaklaşık yüzde 30'luk indirim başlattı.

Nevra UÇKAÇ İZMİR, (DHA) İZMİR'in Torbalı ilçesinde sosyal medya üzerinden toptan et satışı yapan Mehmet Günbey, taze meyve ve sebzede uygulanan tanzim satışlardan etkilenerek ette yaklaşık yüzde 30'luk indirim başlattı. Günbey, kampanyasının tanıtımını sokaklarda deve gezdirerek yaptı. Ayrancılar'da bir süre önce sosyal medya üzerinden ülke geneline satış yapmasıyla adını duyuran dijital kasap Mehmet Günbey, taze sebze ve meyveden sonra et sektöründe de Türkiye genelinde tanzim satışa başladı. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların et tüketiminden giderek uzaklaştığını belirten Günbey, bir süre önce başlattığı kampanya kapsamında 45 TL'lik kıymalık eti 29.90 TL'ye, 50 TL olan kuzu etini 35 TL'ye düşürdü. Dana etini ise 36.5 TL'ye satan kasap Günbey, et sektörü temsilcileri olarak tanzim satış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalacaklarını söyledi. Mehmet Günbey, Hükümetin taze sebze ve meyvedeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için başlattığı tanzim satış modeli, kırmızı et üreticisi olarak bizi de harekete geçirdi. Tüm Türkiye'ye toptan et satışı yaptığım için bir süreliğine de olsa etleri maliyet fiyatına satıyorum. Kampanyamızın tanıtımını sokaklarda deve gezdirerek yaptık. Çok da ilgi topladı. Ayrıca çok miktarda sucuk ekmek dağıttık, saatlerce kuyruk oluştu. Et sektöründe bizim başlattığımız tanzim satış yayılırsa, fiyatlar en az yüzde 30 ucuzlar dedi. ÜLKE GENELİNE YAYILMASINI BEKLİYOR Torbalı'da uyguladıkları tanzimin ülke geneline yayılması durumunda, karkasta yüzde 30, şarküteride yüzde 50'ye varan indirimlerin hayata geçebileceğini dile getiren Günbey, mevcut sistemin aracılara kazandırdığını ve bu işte inanılmaz bir rant olduğunu ifade etti. Şu anda kıymanın kilosunun bazı kasaplarda 50 liraya kadar çıktığını vurgulayan Mehmet Dilek Günbey, bu şekilde piyasanın da dengeleneceğini belirterek, düşük fiyatların vatandaşın ete olan ilgisini arttırabileceğini söyledi.

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