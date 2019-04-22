Dijital kütüphane öğrencilerin ufkunu açıyor

Dijital kütüphanenin genel anlamda kütüphanenin bilgisayarlaştırılması gibi düşünülse de aslında öyle olmadığını dile getiren Alpay, şöyle devam etti:

"Dijital kütüphane yeni teknikler, modellemeler ve dijital ortamın kullanılmasıyla ilgili. Kütüphanemizin şu anda daha yüzde 20'sini açtık. Bundan sonra da inşallah yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya devam edeceğiz. Kütüphanemizde donanım, dijital okur yazarlık ve üç boyutlu modelleme atölyelerimiz var. Donanım atölyesinde bilgisayarlarla ilgili tüm teknik donanımı öğretiyoruz. Dijital okuryazarlık atölyemizde internetin nasıl kullanılması gerektiği, nasıl doğru kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Üç boyutlu modelleme atölyesinde ise çocuklarımızın hayallerindeki ürünleri ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Aslında bu tamamen hayal güçleriyle ihtiyaçlarıyla da ilgili. Öğrenciler ihtiyaçları olan, hayal ettikleri şeylerin tamamını üç boyutlu modelleme atölyesinde gerçeğe dönüştürüyor. Üç boyutlu yazıcımızla da çıktısını alıyoruz."

Dijital kütüphaneyle, kütüphanenin doğru kullanılması ve internette doğru yol alınmasını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Alpay, "Çünkü internette çok fazla bilgi kirliliği var. Verdiğimiz eğitimlerle nasıl yapılması gerektiğini, nasıl okunması gerektiğini anlatıyoruz. Aynı zamanda bilgisayarın donanımıyla ilgili bilgi veriyoruz, kapağının açılışından, nasıl kullanılması gerektiğine kadar bilgi veriyoruz." dedi.