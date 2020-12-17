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Dijital mal varlığı miras sayıldı

17.12.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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Dijital mal varlığı miras sayıldı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından dijital hesaplar miras sayılabilecek kararı alındı. Hadi gelin sürecin nasıl işlediğine birlikte göz atalım.

Sosyal medya hesaplarınızdan iCloud hesabınıza kadar neredeyse tüm dijital hesaplar miras sayılabilecek. Bugüne kadar Türkiye’de hiç kimse böyle bir karar almamıştı. 13 temmuz 2019 tarihinde eşini kaybeden bir kadın, Denizli 4. sulh hukuk mahkemesine başvurduktan sonra önemli bir istekte bulundu.

Eşini kaybeden genç kadın, onun dijital hesaplarına erişmek için mahkemeden yetki istedi. Ancak bu durum özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak değerlendirildi. Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, böyle bir kararı kabul etmedi. Gerekçe ise her ne kadar öyle olsa bile özel hayatın mutlaka gizli tutulmasıydı.

KADIN HAKLI BULUNDU

Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi kadının bu isteğini yerine getirmeyince, bu defa aynı kadın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi ile başka bir süreç başlattı. Tüm bu olanları inceleyen mahkeme, kadının talebini haklı buldu.

Eşini kaybeden kadın böylece iCloud hesabındaki fotoğraf, video, e-ticaret sitesi hesabı ve diğer bütün her şeye erişme fırsatına sahip oldu. Mahkeme tarafından alınan kararda, dijital mal varlığının asla inkar edilemeyecek bir gerçeklik olduğu ifade edildi. Ayrıca kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı da düşünülürse, bu tür dijital hesaplar büyük öneme sahip denildi.

Eşinin dijital hesaplarını almayı başaran bu kadın, emsal niteliğinde bir karar çıkartmış oldu. Bundan sonra herhangi birisi yakınlarının dijital hesaplarını alabilmek için mahkemeye başvurabilecek ve işlemler başlayacak. Sizce mahkeme tarafından alınan karar doğru mu?

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