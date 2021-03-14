HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dijital mektup nedir ve nasıl gönderilir? Lütfen Platformu nedir?

Dijital mektup nedir ve nasıl gönderilir? Lütfen Platformu nedir?

14.03.2021 21:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dijital mektup nedir ve nasıl gönderilir? Lütfen Platformu nedir?

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı “Lütfen Platformu” adında yeni bir dijital mektup sistemi hakkında bilgi verdi. Lütfen Platformu’nun temel amacının; sorumluluk, yardımseverlik, adalet gibi kavramlar hakkında öz farkındalık oluşturmak olduğu söylendi.

“Lütfen Platformu”, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarına, dijital mektup aracılığıyla teşekkür edebileceğimiz bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen Platformu’ndaki dijital mektup sayesinde, sağlık çalışanlarına mektup yollanabiliyor.

DİJİTAL MEKTUP NEDİR?

Lütfen Platformu’nda yer alan açıklamaya göre; “Lütfen Platformu, temel değerlerimiz olan sorumluluk, yardımseverlik, adalet, öz güven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz denetim başlıklarında topluma yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından bağımsız bir yapıda kurulmuştur.
Salgın döneminde hem bireysel hem de toplumsal anlamda sorumluluk almamız gerektiği gerçeğinden yola çıkan Lütfen Platformu, salgın döneminde farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

Dijital Mektup, salgın sürecinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesini teşvik eden bir mecradır. Mart 2020 tarihinden itibaren salgınla mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize teşekkür etmek için oluşturulan Dijital Mektup çalışması sayesinde, mektuplarınız sağlık çalışanlarımıza dijital olarak ulaştırılacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

lütfen platformu twt

DİJİTAL MEKTUP NASIL GÖNDERİLİR?

Mektup metnini zarfın içerisinde bulunan kağıda yazdıktan sonra “GÖNDER” butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan form ekranında talep edilen bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra tekrar gönder tuşuna basarak mektubu tüm sağlık çalışanlarına yollayabilirsiniz.

Mektubunuz alıcı kuruma iletildiğinde mail ile bilgi veriliyor.

dijital mektup


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
2 gündür her yerde aranıyordu! Öyle bir yerde bulundu ki2 gündür her yerde aranıyordu! Öyle bir yerde bulundu ki
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtılar

HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayınca dehşet saçtılar

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Kendisine cinsel tacizde bulunan arkadaşını göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü

Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını kınadı

Türkiye'den o ülkeye şiddetli kınama!

Karaman’da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

2 gündür her yerde aranıyordu! Öyle bir yerde bulundu ki

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.