Dijital mektup nedir ve nasıl gönderilir? Lütfen Platformu nedir?

“Lütfen Platformu”, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarına, dijital mektup aracılığıyla teşekkür edebileceğimiz bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen Platformu’ndaki dijital mektup sayesinde, sağlık çalışanlarına mektup yollanabiliyor.

DİJİTAL MEKTUP NEDİR?

Lütfen Platformu’nda yer alan açıklamaya göre; “Lütfen Platformu, temel değerlerimiz olan sorumluluk, yardımseverlik, adalet, öz güven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz denetim başlıklarında topluma yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından bağımsız bir yapıda kurulmuştur.

Salgın döneminde hem bireysel hem de toplumsal anlamda sorumluluk almamız gerektiği gerçeğinden yola çıkan Lütfen Platformu, salgın döneminde farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

Dijital Mektup, salgın sürecinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesini teşvik eden bir mecradır. Mart 2020 tarihinden itibaren salgınla mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize teşekkür etmek için oluşturulan Dijital Mektup çalışması sayesinde, mektuplarınız sağlık çalışanlarımıza dijital olarak ulaştırılacaktır.” İfadeleri kullanıldı.