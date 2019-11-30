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Dijital nesnelerle uzun süre temas, obez yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

 DİJİTAL Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dijital nesnelerle uzun süre temas, obez yapıyor

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- DİJİTAL Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital nesnelerle uzun süre vakit geçiren çocuklarda obeziteye rastladıklarını belirterek, hareketsiz yaşamın vücutta biriken enerji akışını bozduğunu söyledi.
Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, kendi geliştirdiği Dijitalaniz tekniği ile bin 800 aile arasında araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 67 aile incelemeye alındı. İnceleme sonrasında dijital nesnelerle fazla vakit geçiren ailelerin 30 çocuğunda obezite problemine rastlandı. Yapılan araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dilci, dijital yaşam kültürünün günlük hayatta önemli sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, kullanım süresi arttıkça kiloluluk oranında da artma olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Dijital nesnelerle 4 saat ve üzeri zaman geçiren çocuklarda kiloluluk oranının arttığını gözlemlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Dilci, "Çocuklarımız dijital nesneler karşısında algısal hafızayı doğru ve sağlıklı kullanamıyor. Her şeyden evvel fiziksel zaman akışıyla ilgili bir farkındalığın eksik olması, ne kadar zaman o işlemin içinde kaldıkları konusunda bir algısal sorun yaşadıkları için kan akışında ve beyine giden oksijen miktarında yavaşlama olmaktadır. Bu çocuklarımızda bilinç bulanıklığına bağlı olarak zaman geçirme konusunda fiziksel ihtiyaçlarını, gereksinimlerini erteleme yoluna gittiklerini, hareket etmeden kaldıkları için birtakım kan basıncına bağlı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Hareketsiz yaşam, vücutta biriken enerji akışını da bozduğu için bu dengesizlik beslenme alışkanlığına bağlı olarak ve fiziksel genetik bir yatkınlıkla da birleştiği an, ciddi anlamda kiloluluk ve artan seviyede obezite şeklinde kendini gösterebilmektedir" dedi.
Çocuklarda zaman algısının kaybolmasıyla birlikte akademik başarıda ve sosyal ilişkilerde düşüş yaşandığını, dijital bağımlılık noktasında üst seviyeye çıkıldığını vurgulayan Prof. Dr. Dilci, okullarda yaptıkları araştırmalarda yüzde 13,5 ile yüzde 25 arasında değişen bir bağımlılığa rastladıklarını söyledi.
Prof. Dr. Dilci, Ankara, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de yaptıkları araştırma sonuçlarının bunları doğruladığını belirterek çocukların, dijital ortamlarda uzun süre bırakılmamasını önererek şunları söyledi:
"Daha önceki yapılan araştırmalarda toplumun beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimine bağlı olarak obezite ve kiloluluk oranında bir artış var. Bu konuda da Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız, ama bu oran ilerleyen zaman içerisinde giderek artacak. Yeni nesil çocuklarda yüzde 30'lara doğru varan kiloluluk ve obezite oranı ilerleyen zamanlarda daha da artış gösterebilecektir. Bu nedenle ailelerimiz çocuklarımızın dijital nesneler karşısında uzun süre kalmalarına müsaade etmemelidirler. Uzun süre uğraşı olduğu zaman bazı metobolik sorunlara bağlı olarak hem dışkı gecikmesi ve beraberinde düşünsel bozuklukla zaman algısına ilişkin yanlış ve eksik yönelimden dolayı ciddi kilo artışlarına sebebiyet verecektir."

FOTOĞRAFLI

Dijital nesnelerle uzun süre temas, obez yapıyor

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