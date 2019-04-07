FATİH GÖKMEN - Yazar Rasim Özdenören, dijital ortamın edebi dili öldürmediğini savunarak, "Şu anda bizim eleştirel olarak baktığımız muhtelif kısa mesaj ve sosyal medya ortamlarında geliştirilen dil, ileride kendi edebiyatını hasıl edecektir." dedi.

Türk edebiyatında önemli yeri bulunan ve "Yedi Güzel Adam"dan biri olan Özdenören, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Kırıkkale Kitap Fuarı kapsamında geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dönemin kendine özgü şartları olduğunu ve bu şartların o dönemin edebiyatını yansıttığını söyledi.

Bir şeyin kendi tekniğinin, döneminin ve paradigmasının ürünü olduğu gibi edebiyatın da kendi paradigmasının ürünü olduğunu dile getiren Özdenören, "Günümüzde dijital ortamdan bahsediliyor. 'Dijital ortam edebiyatı acaba nasıl etkiliyor?' sorusu bazılarının kafalarını kurcalıyor. Bana sorarsanız dijital ortam da kendi edebiyatını kuracaktır. Halihazırda dijital ortama aktarılmış edebiyat, bizim bildiğimiz kağıt üzerindeki edebiyattır. Kağıt üzerindeki edebiyatın dijital ortama aktarılması farklı bir şey, bizatihi dijital ortamın kendi edebiyatını hasıl etmesi daha farklı bir olay." diye konuştu.