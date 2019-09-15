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Dijital oyun tutkunları Japonya’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Dijital oyun tutkunları, Japonya’da gerçekleştirilen "Tokyo Game Show" fuarına akın etti.Dünyanın en büyük dijital oyun fuarlarından biri olarak gösterilen Tokyo Game Show, Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Makuhari Messe Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dijital oyun tutkunları, Japonya’da gerçekleştirilen "Tokyo Game Show" fuarına akın etti.
Dünyanın en büyük dijital oyun fuarlarından biri olarak gösterilen Tokyo Game Show, Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Makuhari Messe Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Japonya’dan ve yurt dışından binlerce oyun meraklısı, bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açan Tokyo Game Show’a akın etti. Bilgisayar, akıllı telefon ve oyun konsolları için geliştirilen son oyunları görme fırsatı bulan ziyaretçiler, henüz piyasaya çıkmayan bazı oyunları da deneme şansı yakaladı. Takımlar halinde gerçekleştirilen oyun turnuvaları heyecanlı dakikalara sahne olurken, bazı katılımcılar da sevdikleri oyunlarda yer alan karakterlerin kostümlerini giyen modellerin fotoğrafını çekti.

Kablosuz 5G teknolojisi görücüye çıktı
Tokyo Game Show’da bu yıl en çok ilgi çeken yeniliklerden biri ise Japon telekomünikasyon şirketi NTT Docomo’nun 2020’de kullanıcılara sunmayı planladığı kablosuz 5G teknolojisi oldu. Oyunseverlerin fuarda ilk kez deneme fırsatı bulduğu kablosuz 5G teknolojisi ile ilgili konuşan NTT Docomo Tüketici İlişkileri Departmanı Yöneticisi Kouji Morinaga, "Geliştirdiğimiz kablosuz 5G teknolojisi, 100 oyuncunun aynı ağda hız sorunu ya da donma olmadan kablosuz 5G üzerinden oyun oynamasına olanak tanıyor. Dijital oyun dünyası için bir devrim olacağına inandığımız bu teknolojiyi, oyun severler bizzat deneme şansı buldu" şeklinde konuştu.

Oyun meraklılarından tam not aldı
Tokyo Game Show, gerek Japonya gerek ise yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Fuarı ziyaret etmek için Çin’den Japonya’ya gelen Fei Hung, "Uzun süredir bu fuarı bekliyorduk. Çin’den Japonya’ya Tokyo Game Show’u görmek için geldik. 4 gün kalacağız ve uçak biletlerimizi fuar tarihine göre aldık" şeklinde konuştu.
Fuara Tokyo’dan katılan Ken Yamazaki ise, "Bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyorum. Sektördeki son oyunları burada görme şansı elde edeceğim için fuarı ziyaret etmeye geldim" ifadelerini kullandı.
Özellikle canavar avlama temalı oyunları sevdiğini ve yenilikleri merak ettiği için fuarı ziyaret ettiğini kaydeden Ryosuke Seki ise, "Birçok etkinliğe katıldım ve farklı kişilerle oyun oynama fırsatı buldum. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

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