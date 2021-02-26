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Dijital para üretme vaadiyle 328 kişiyi dolandıran şebekeye 15 ilde eş zamanlı operasyon

26.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile 328 vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla aranan 37 kişilik bir şebekeye İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile 328 vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla aranan 37 kişilik bir şebekeye İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aranan 37 şüpheliden 19’u yakalanarak gözaltına alınırken, şebekenin bu yöntemle 1 milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin Dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,”dolandırıcılık” konusu ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para topladığını, bu yöntem ile dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü belirledi. Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 37 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 19 şebeke üyesi yakalanırken, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirildi.
Söz konusu şebeke üyelerinin, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla “piramit yapı” kurdukları, bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda yeni üyelerin sisteme dahil olmaları ile şüphelilerin bu şahıslar üzerinden haksız kazanç temin ettikleri ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin şu ana kadar 328 kişiyi dolandırdıkları tespit edilirken, bu rakamın artabileceği kaydedildi. Şebeke tarafından gerçekleştirilen vurgunun boyutunun ise bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. Dijital para vurgununda 1 milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyonda yakalanan 19 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların polisteki sorgusu sürerken, adreslerinde bulunamayan firari 18 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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