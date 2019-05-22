"Dijital platformlardan işlem yapanların sayısı katlanarak artıyor"

Online işlem merkezi ve e-Devlet üzerinden elektrik perakende hizmetlerine dair birçok işlemi müşterilerinin ayağına getirdiklerini anlatan Değerli, mobil uygulama için de canlı testlere başladıklarını dile getirdi.

Hizmetleri dijital ortama taşıyarak artık dakikalar değil, saniyelerle hizmet verme peşinde olduklarını aktaran Değerli, değişen ve gelişen müşteri beklentilerine karşı yüksek müşteri memnuniyeti ve dijital dönüşüme ağırlık verdiklerini vurguladı.

Şirketin online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ile müşterilerinin saniyelerle ulaşabileceği noktalarda hizmet verdiğine dikkati çeken Değerli, dünyada hizmet sektörünün hayatını kolaylaştıran adımlar atıldığını, kendilerinin de zamanın gerisinde kalmamaları gerektiğini bildirdi.

Değerli, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, CK Enerji Akdeniz Elektrik'in yatırımlarıyla müşterilerine en hızlı ve kolay hizmet seçeneklerini sunduğunu söyledi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, son bir yılda şubelere giderek işlem yapan müşterilerin sayısında önemli bir düşüş gözlemlediklerini belirterek, "Buna karşın dijital platformlar üzerinden işlem yapanların sayısı da katlanarak artıyor." dedi.

"Dünya şirketleri sadece tüketicilere fatura ödeme, kesinti bildirimi bırakma hizmeti değil, enerji tüketimlerini uzaktan kontrol ederek verimli tüketime yönlendirme konusunda da adımlar atmaya başladı. Hizmet sektörü teknolojinin desteğiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran adımlar atarken biz perakende elektrik sektörünün öncü şirketi olarak zamanın gerisinde kalamayız. Müşterilerimizin tercihi ve talebi de bu yönde olduğu için hizmetlerimizi dijital ortama taşıyarak artık dakikalar değil, saniyelerle hizmet verme peşindeyiz. Son bir yılda şubelere giderek işlem yapan müşterilerimizin sayısında önemli bir düşüş gözlemledik. Buna karşın dijital platformlar üzerinden işlem yapanların sayısı da katlanarak artıyor. Bu veriler de bizim yatırımlarımızı dijital alanda yoğunlaştırmamız gerektiği konusunda yol gösteriyor."

Dünyaca ünlü araştırma şirketleri tarafından "Geleceğin enerji şirketleri nasıl olmalı?" yönünde çalışmalar yapıldığına değinen Değerli, şunları kaydetti:

Dijital uygulamalarla işlem sürelerinin 1-2 dakikalara indiğine dikkati çeken Değerli, şubeye gelmek için vakti olmayan ve abonelik başvurusunu online yapan müşterilere de sözleşmeleri kuryeyle adreslerine gönderildiğini ifade etti.

Ayda 10 bin kişi tarafından sistemin kullanıldığını anlatan Değerli, merkez üzerinden abonelik başvurusu, abonelik iptali, borç görüntüleme, elektrik faturası ödeme, bilgi güncelleme gibi yapılan tüm işlemlerin mobil uygulamalarda da yapılabileceğini bildirdi.

E-Devlet üzerinden de hizmet verdiklerini anımsatan Değerli, müşterilerin taleplerine hızlı yanıt vermek için de internet sitelerinden canlı destek hizmeti sunduklarını da söyledi.

Şirketlerinin 1 milyon 700 bin abonesinin bulunduğunu belirten Değerli, doğa dostu e-Arşiv fatura sisteminde ise 100 binden fazla aboneye ulaştıklarını dile getirdi.

