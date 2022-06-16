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Dijital Platfromlardan AB’ye Sahte Haberle Mücadele Sözü

16.06.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Twitter, Microsoft ile Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu Meta, Avrupa Birliği’nin ağır para cezaları getiren yeni dezenformasyon düzenlemesine uymak için, yanlış haber ve bilgilendirmeye karşı daha sert tutum takınmak konusunda anlaştı

Dijital Platfromlardan AB’ye Sahte Haberle Mücadele Sözü

Avrupa Birliği'nin dezenformasyonla mücadele kapsamındaki yeni yasasını Meta, Google ve Twitter gibi şirketler olumlu karşıladı

Google, Twitter, Microsoft ile Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu Meta, Avrupa Birliği’nin ağır para cezaları getiren yeni dezenformasyon düzenlemesine uymak için, yanlış haber ve bilgilendirmeye karşı daha sert tutum takınmak konusunda anlaştı.

Avrupa Komisyonu, reklam kuruluşları dahil 30'dan fazla firmanın dezenformasyonla ilgili güncellenmiş Uygulama Kuralları’nı kabul ettiğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, geçen hafta yayınlanan Reuters haberini doğrulayarak, imza sahiplerinin deepfake olarak bilinen mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişi üzerine montajlandığı görüntüler , sahte hesaplar ve siyasi reklamlarla başa çıkabilmek için daha fazla çaba göstermeyi kabul ettiklerini, kurallara uymayanların şirketin küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

TikTok ve Amazon'un canlı yayın yapan e-spor platformu Twitch'i de içeren şirketlerin taahhütlerini yerine getirmek için altı ayları var ve 2023'ün başında bir ilerleme raporu sunmaları gerekecek.

Jourova, "Yeni yasa Avrupa'nın dersini aldığının ve artık saf olmadığımızın bir kanıtı" dedi.

Jourova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, COVID-19 salgını ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilmesinin, AB'nin sahte haberlere baskısını hızlandırdığını söyledi.

AB’nin endüstri şefi Thierry Breton, yaptırımların Avrupalı şirketleri yasaklamayı da içerebileceğini belirtti. Breton, "Kurallara ısrarla itaat edilmemesi durumunda, enformasyon sahamıza erişimlerini durdurmayı da düşünebiliriz" dedi.

Avrupa'da Ticari Televizyon ve Seç-İzle Hizmetleri Birliği (ACT) gibi yasaya karşı çıkanlar, revize edilen uygulamada ciddi eksiklikler olduğunu savunuyor.

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facebook Avrupa Birliği Google Microsoft
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