Dijital saatlere benzeyen akıllı saat Huami Amazfit Neo tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huami, Xiaomi ve Huawei gibi Çin'den çıkan bir başka marka. Huawei ile Huami ismi çok fazla kez karıştırılsa da Huami, Huawei'den ayrı bir marka ve Huawei gibi akıllı telefon üretimi yapmıyor. Huami daha çok akıllı saatlere ve bilekliklere önem veriyor. Bunun son örneği de tasarımıyla sizleri küçük bir şoka sokabilecek olan Huami Amazfit Neo.

HUAMİ AMAZFİT NEO ÖZELLİKLERİ

Huami Amazfit Neo'nun bir akıllı saat olduğunu dış tasarımına bakarak anlamak pek mümkün değil. Fakat akıllı saatin, alışılagelmiş akıllı saatlerle ortak birçok özelliği var. Örneğin Amazfit Neo; Koşu, bisiklet ve yürüyüş olmak üzere 3 farklı spor moduna sahip. Bu sayede akıllı saat etkinlikleri takip edebiliyor. Bunun dışında kalp atış hızı ölçümü, uyku takibi, PAI analizi ve sağlık analizi yapabiliyor. Huami Amazfit NEO'nun pili ise 160 mAh gücünde. Huami'nin paylaştığı bilgilere göre Amazfit Neo, piliyle 28 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan Huami Amazfit Neo, Android ve iOS cihazlarda çalışabiliyor. Tabii ki bildirimler de Amazfit Neo'dan takip edilebiliyor. Buna ek olarak akıllı saatin 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu belirtelim.

HUAMİ AMAZFİT NEO FİYATI

Huami Amazfit Neo'nun fiyatı yaklaşık 43 dolar olarak açıklandı. Siyah, yeşil ve turuncu renklerle gelen Huami Amazfit Neo, bugün itibarıyla Çin'de satışa sunulacak.

