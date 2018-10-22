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"Dijital Şehircilik Zirvesi" İstanbul'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Forbes ve Para dergileri ile Takvim Gazetesi ortaklığında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi, 25 Ekim'de gerçekleşecek - Zirvede kamu, yerel yönetimler, emlak geliştiricileri, teknoloji üretenler ve konunun uzmanları bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Şehirlerde dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehir politikalarının tartışılacağı Dijital Şehircilik Zirvesi, 25 Ekim'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

Turkuvaz Medya Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki Forbes ve Para dergileri ile Takvim Gazetesi ortaklığında düzenlenen zirveyle, Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci içinde büyük öneme sahip geleceğin şehirleriyle ilgili farkındalığı güçlendirerek, vizyon ve doğru stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Zirvede kamu, yerel yönetimler, emlak geliştiricileri, teknoloji üretenler ve konunun uzmanları bir araya gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın katılımının beklendiği zirvede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dijital şehircilikte başarı ve dönüşüm hikayelerini anlatacak.

Zirvede ulaştırma, konut, telekomünikasyon, teknoloji ve ödeme sistemleri gibi farklı sektörlerden temsilciler, dijital şehircilik çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulunacak.

İş dünyasından ve farklı belediyelerin üst yönetiminden 500'ü aşkın davetlinin katılımının beklendiği zirveye, dijital dönemden geçerken trafik, enerji, güvenlik ve alt yapı gibi konularda nasıl çözümler üretildiği ve öneriler konuşulacak.

Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, global örneklerden yola çıkılarak, gelecek projelerdeki hedefler için projeksiyonlar da yapılacak.

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