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Dijital Şehirler Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "İstanbul'da ulaşımın akıllanması için yaptığımız yatırımlar sayesinde şehir trafiğindeki yoğunluğu yüzde 17 azalttık. Dijitalleşme yatırımları maliyetli olarak görülebilir ancak zamanla sağladığı tasarruflarla karlı bir yatırım" - "Sürücüsüz metronun maliyeti sürücülü metroya nazaran yüzde 10 fazla. Ancak sürücüsüz metronun verdiği hizmet, sürücülü metronun iki katı" - "İstanbul'daki trafik yoğunluğunu yüzde 17 düşürerek elde edilen yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu, zamanın daha verimli kullanarak insanların üretime daha fazla zaman ayırabilmesi gibi etkilediği başlıca unsurları ele aldığımız zaman ekonomik katkısı olağanüstü"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da ulaşımın akıllanması için yaptıkları yatırımlar sayesinde, şehir trafiğindeki yoğunluğu yüzde 17 azalttıklarını belirterek, " Dijitalleşme yatırımları maliyetli olarak görülebilir ancak zamanla sağladığı tasarruflarla karlı bir yatırım." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Forbes ve Para dergileri ile Takvim gazetesi ortaklığında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Forbes Yayın Yönetmeni Burçak Güven'in yaptığı, "Dijital Şehircilikte Başarı ve Yaşam Hikayeleri" başlıklı panele, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca konuşmacı olarak katıldı.

Uysal, zirvedeki konuşmasında, belediyenin, insanlara her alanda en fazla dokunan hizmetlerin sunulduğu bir kurum olduğunu, şehirlerde bir dönüşüm olacaksa burada en büyük görevin belediyelere düştüğünü söyledi.

İstanbul'un geçmişte 1500 sene başkentlik yaptığını hatırlatan Uysal, "Ancak çağı yakalayamamışsa, önemini muhafaza edememiştir. Bu nedenle dönüşümün gereklerini İstanbul olarak yapamazsak, biz şehirler önemimizi kaybederiz." dedi.

Şehirlerin gelişmesiyle göçün de arttığını ifade eden Uysal, bu durumun beraberinde birçok avantajın yanı sıra dezavantajı da getirdiğini belirtti.

Nesnelerde ve hizmetlerde akıllanma arttıkça şehirlerden geriye doğru bir göç hareketliliğinin de yaşandığını dile getiren Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda örnek verirsek eskiden bir işi belirli bir mekanda belirli saatlerde yapmak gerekiyordu. Şimdi ise teknolojinin de gelişmesiyle iş artık evden, her yerden yapabilir hale gelindi. Bu durum da şehir içindeki insan hareketliliğinin, dışarıdan göç yoğunluğunun azalmasını sağlıyor. İşte bu yüzden belediye başkanlarına önemli bir görev düşüyor. Şehri akıllandırıp, insanlara akıllı hizmet sunarak, şehrin önemini devam ettirmek ve dünya çapında değerini muhafaza etmek gerekiyor. Eğer biz insanların ihtiyaç duyduğu akıllı sistemleri şehre kazandırırsak daha rahat ve konforlu bir yaşam ortamı sunarız. Şehirlerimizde hizmet şeklini dijitalleştirerek vatandaşlarımıza daha konforlu daha yaşanılabilir bir şehir ortamı oluşturma gibi bir imkanımız var ve biz bunları değerlendirmeliyiz."

- "Trafikteki yoğunluğu yüzde 17 azalttık"

Kısa bir süre önce Üsküdar-Ümraniye metrosunun devamı olan Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını hatırlatan Uysal, "Bu hat aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek sürücüsüz metrosu özelliğine sahip. Bu sistem ulaşımda kolaylık ve hız kazandırıyor. Örneğin sürücülü metro ile bir sefer 3 dakika sürüyorsa sürücüsüz metroda bu süre 1 buçuk dakikaya kadar düşüyor. Yaptığımız akıllı sistem yatırımlarıyla şehirde hem ulaşım kalitesini yükseltiyor hem de trafik yoğunluğunu azaltıyor." dedi.

Ulaşım Yönetim Merkezi ile ulaşım ağlarını tek bir yerde birbirleriyle entegre ettiklerini anlatan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu merkezimizde özel araçları, toplu taşıma araçlarını, yaya trafiğini yönetiyoruz. Yollara yerleştirdiğimiz akıllı sensörler, akıllı kavşak uygulamaları sayesinde araç yoğunluğunun fazla olduğu yöne daha uzun süre yeşil, daha az olan yönde ise daha fazla kırmızı ışık uygulaması otomatik yapılıyor. İstanbul’da ulaşımın akıllanması için yaptığımız yatırımlar sayesinde şehir trafiğindeki yoğunluğu yüzde 17 azalttık. Dijitalleşme yatırımları maliyetli olarak görülebilir ancak zamanla sağladığı tasarruflarla karlı bir yatırım.

Sürücüsüz metronun maliyeti sürücülü metroya nazaran yüzde 10 fazla. Ancak sürücüsüz metronun verdiği hizmet, sürücülü metronun iki katı. İstanbul'daki trafik yoğunluğunu yüzde 17 düşürerek elde edilen yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu, zamanın daha verimli kullanarak insanların üretime daha fazla zaman ayırabilmesi gibi etkilediği başlıca unsurları ele aldığımız zaman ekonomik katkısı olağanüstü. Belediye olarak dijitale dönüştürerek maliyetlerini yarı yarıya azalttığımız hizmetler var."

- "Caddelerde akıllı aydınlatma ile yüzde 40 tasarruf ettik"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'de tarihi olarak planlı gelişme kültürünün hakim olduğunu belirterek, bu kültürün halen devam ettiğini ifade etti.

Şehirlerin "akıllanması"na değinen Çelik, şehirlerin akıllı hale getirilmesi için temellerini doğru atmak, doğru planlama yapmak gerektiğini anlattı.

Çelik, "Planlamayı doğru yaparsanız, kent kendiliğinden akıllanmaya doğru gider. Azalan kaynakları verimli kullanabilmek, insan hayatını kolaylaştırmak, yeşili ve doğayı korumak, daha planlı ve daha düzgün bir şehir kurmak için akıllı şehirler yapmalıyız." dedi.

Daha etkin yönetim için de akıllı şehirler oluşturulması gerektiğinin altını çizen Çelik, doğru verilerin daha hızlı şekilde yöneticilerin eline ulaşması halinde daha hızlı karar verileceğini vurguladı.

Çelik, Kayseri'de akıllı uygulamaları kullandıklarını belirterek, caddelerde akıllı aydınlatma sistemi kurarak yüzde 40 tasarruf ettiklerini aktardı.
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- "Dijital verileri kullanarak insanları mutlu etmemiz lazım"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Balıkesir'in, tarım, hayvancılık, turizm ve sanayisiyle ön plana çıkan, her geçen gün büyüyen ve son iki yıldır gayrimenkul fiyatları hızla artan bir il olduğunu söyledi.

Balıkesir OSB'nin dolmaya başladığını, tarım ve hayvancılığa zarar vermemek adına sanayileşme lokasyonlarını doğru belirlemeye gayret gösterdiklerini anlatan Kafaoğlu, "Şehri daha sonradan akıllandırmamaya çalışmamız lazım. Dijital verileri kullanarak insanları mutlu ve huzurlu etmemiz lazım." dedi.

Akıllı şehirlerin insanların hayatını kolaylaştırdığını, imkanları ve zamanı tasarruflu hale getirdiğini anlatan Kafaoğlu, ama akıllı şehirler oluşturulurken tarihin ve medeniyetin asla yok edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'deki akıl sistem uygulamalarını anlatan Kafaoğlu, tasarruf sağlamak amacıyla akıllı sulama sistemlerini hayata geçireceklerini, Balıkesirlileri akıllı bisiklet uygulamasıyla da tanıştıracaklarını kaydetti.

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Dijital Şehirler Zirvesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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