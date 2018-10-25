Dijital Şehirler Zirvesi

Uysal, zirvedeki konuşmasında, belediyenin, insanlara her alanda en fazla dokunan hizmetlerin sunulduğu bir kurum olduğunu, şehirlerde bir dönüşüm olacaksa burada en büyük görevin belediyelere düştüğünü söyledi.

Moderatörlüğünü Forbes Yayın Yönetmeni Burçak Güven'in yaptığı, "Dijital Şehircilikte Başarı ve Yaşam Hikayeleri" başlıklı panele, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca konuşmacı olarak katıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da ulaşımın akıllanması için yaptıkları yatırımlar sayesinde, şehir trafiğindeki yoğunluğu yüzde 17 azalttıklarını belirterek, " Dijitalleşme yatırımları maliyetli olarak görülebilir ancak zamanla sağladığı tasarruflarla karlı bir yatırım." dedi.

İstanbul'un geçmişte 1500 sene başkentlik yaptığını hatırlatan Uysal, "Ancak çağı yakalayamamışsa, önemini muhafaza edememiştir. Bu nedenle dönüşümün gereklerini İstanbul olarak yapamazsak, biz şehirler önemimizi kaybederiz." dedi.

Şehirlerin gelişmesiyle göçün de arttığını ifade eden Uysal, bu durumun beraberinde birçok avantajın yanı sıra dezavantajı da getirdiğini belirtti.

Nesnelerde ve hizmetlerde akıllanma arttıkça şehirlerden geriye doğru bir göç hareketliliğinin de yaşandığını dile getiren Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda örnek verirsek eskiden bir işi belirli bir mekanda belirli saatlerde yapmak gerekiyordu. Şimdi ise teknolojinin de gelişmesiyle iş artık evden, her yerden yapabilir hale gelindi. Bu durum da şehir içindeki insan hareketliliğinin, dışarıdan göç yoğunluğunun azalmasını sağlıyor. İşte bu yüzden belediye başkanlarına önemli bir görev düşüyor. Şehri akıllandırıp, insanlara akıllı hizmet sunarak, şehrin önemini devam ettirmek ve dünya çapında değerini muhafaza etmek gerekiyor. Eğer biz insanların ihtiyaç duyduğu akıllı sistemleri şehre kazandırırsak daha rahat ve konforlu bir yaşam ortamı sunarız. Şehirlerimizde hizmet şeklini dijitalleştirerek vatandaşlarımıza daha konforlu daha yaşanılabilir bir şehir ortamı oluşturma gibi bir imkanımız var ve biz bunları değerlendirmeliyiz."