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  4. Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı

Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile tapuda yapılan haciz, ipotek, satış, bağış, intikal, kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, aile konutu şerhi tesisi, Türk vatandaşlığı işlemleri gibi işlemler e-devlete aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile tapuda yapılan haciz, ipotek, satış, bağış, intikal, kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, aile konutu şerhi tesisi, Türk vatandaşlığı işlemleri gibi işlemler e-devlete aktarıldı. 3,5 milyon tapu işleminin e-devletten yapılması ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı. E-ipotek ile 107 milyon 846 bin TL doğrudan vatandaşın cebinde kaldı.
Tapu işlemlerinin, vatandaşlar ve kurumlar tarafından ilgili tapu müdürlüklerine gitmeden e-devlet üzerinden başlatmak suretiyle yapılabilmesi imkanı sağlandı.
Hizmete sunulan elektronik hizmetler kapsamında geçen yıl vatandaşlar ve kamu kurumlarının toplam 3 milyon 535 bin tapu işlemi elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Tapu müdürlükleri yerine elektronik ortamda 2 milyon 214 bin İcrai Haciz Tesisi, 382 bin 779 İpotek Terkini, 355 bin 289 İcrai Haciz Terkini, 257 bin 156 İpotek Tesisi ve 174 bin 230 Satış ve İpotek işlemi gerçekleştirildi.
Tapu’nun e-devlet uygulamaları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Mersin illerinde tercih edildi.

107 milyon vatandaşın cebinde, 57 milyon devletin kasasında kaldı
E-haciz işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ile icra müdürlüklerinde ve tapu dairelerinde büyük tasarruf sağlandı.
Böylece, 5 milyon 380 bin adet belgenin üretilmesi engellendi ve bine yakın personelden de tasarruf sağlanarak personel maliyetinin ortadan kaldırılması, belgelerin üretilmesinin önüne geçilmesi, posta ve zarf maliyetinin ortadan kaldırılması gibi birçok işleme son verilerek e-haciz uygulaması ile kamuya 57 milyon TL tasarruf sağlanmış oldu.
Öte yandan, e-ipotek işlemi, alıcı ve satıcıların imzası ile tamamlanır hale getirildi. E- ipotek ile banka temsilcisi olan aracıların veya avukatların işlemlere katkısı olmaksızın vatandaştan aldığı 250 TL’ye engel olundu. Bu kapsamda geçen yıl e-ipotek ile 107 milyon 846 bin TL vatandaşın cebinde kaldı.
Ayrıca, e-haciz, e-ipotek ve diğer tapuda gerçekleştirilen e-devlet uygulamaları ile de geçen yıl 200 milyona yakın tasarruf sağlandı.

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