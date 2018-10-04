"Dijital tarım" ile hasadı öne çekti

Sera içinde havalandırma fanlarıyla nem ve ısının kontrol altında tutulduğunu anlatan Durak, "Serada her şey tam otomasyon ile yapılıyor ama ürünlerdeki döllenme bombus arıları ile sağlanıyor. Bizim açımızdan kaliteli ürün almak, ürün kapasitesi ve tonaj çok önemli. Hasat seranın bir bölümünde başladı, diğer kısımlarında ise 15-20 gün içinde başlayacağız. Aralık ayına kadar kaliteli ürünleri pazara sunacağız." dedi.

Durak, Çarşamba ilçesinde 3 bin metrekare kapalı alanda havalandırması, gübrelemesi ve sulaması dijital olan otomasyonlu sera kurdu.

- "Hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak"

Durak, otomasyon sistemi sayesinde maliyetlerin de düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem maliyetimiz düştü hem de kaliteli ve verimli ürün alma imkanına kavuştuk. Otomasyon sistemi doğru ve zamanında sulama, havalandırma ve gübreleme yaptığı için hasadımızı da erkene çekti. Topraksız tarımdaki en büyük avantajımız ise uzun süreli ve kaliteli hasat oldu. Tam otomasyon sistemi dahi olsa farklı farklı kumandaları kullanmak durumundayız. Bundan sonraki hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir de Samsun tarımını farklı boyuta taşımaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Desteklerle tarımı büyütmeye çalışıyoruz. Buradaki üreticimiz bir dekar alanda üretime başladı. Sonra üretimini tam otomasyonlu üç dekar alana çıkardı. Biz de bunun teknolojik yatırımına destek verdik." diye konuştu.

