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"Dijital tarım" ile hasadı öne çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ağız ve diş sağlığı teknikerliğini bırakarak Samsun'da 3 bin metrekare alana tam otomasyonlu sera kuran Ersin Durak, bu sayede maliyetleri düşürüp kaliteyi artırdı ve hasada erken başladı - Ersin Durak: - "Tam otomasyon sistemi dahi olsa farklı farklı kumandaları kullanmak durumundayız. Bundan sonraki hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak"

İLYAS GÜN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 bin metrekare alana tam otomasyonlu sera kuran üretici, maliyetleri düşürüp kaliteyi artırdı ve hasada erken başladı.

Edirne'de özel bir işletmede ağız ve diş sağlığı teknikerliği yaparken yaklaşık 5 yıl önce işi bırakan Ersin Durak, memleketi Samsun'a döndü.

Durak, Çarşamba ilçesinde 3 bin metrekare kapalı alanda havalandırması, gübrelemesi ve sulaması dijital olan otomasyonlu sera kurdu.

Gübreleme ve sulama maliyetleri düşen serada kokopit malzemenin üzerine 7 bin domates fidesi diken Durak, otomasyon sayesinde erken hasada başladı.

Durak, bu yıl 20 ton üretim hedefliyor.

Ersin Durak, AA muhabirine, kurduğu serada ilaçlama dahil fidelerin beslenmesi ve havalanmasının dijital sistemlerle sağlandığını söyledi.

Sera içinde havalandırma fanlarıyla nem ve ısının kontrol altında tutulduğunu anlatan Durak, "Serada her şey tam otomasyon ile yapılıyor ama ürünlerdeki döllenme bombus arıları ile sağlanıyor. Bizim açımızdan kaliteli ürün almak, ürün kapasitesi ve tonaj çok önemli. Hasat seranın bir bölümünde başladı, diğer kısımlarında ise 15-20 gün içinde başlayacağız. Aralık ayına kadar kaliteli ürünleri pazara sunacağız." dedi.

- "Hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak"

Durak, otomasyon sistemi sayesinde maliyetlerin de düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem maliyetimiz düştü hem de kaliteli ve verimli ürün alma imkanına kavuştuk. Otomasyon sistemi doğru ve zamanında sulama, havalandırma ve gübreleme yaptığı için hasadımızı da erkene çekti. Topraksız tarımdaki en büyük avantajımız ise uzun süreli ve kaliteli hasat oldu. Tam otomasyon sistemi dahi olsa farklı farklı kumandaları kullanmak durumundayız. Bundan sonraki hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir de Samsun tarımını farklı boyuta taşımaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Desteklerle tarımı büyütmeye çalışıyoruz. Buradaki üreticimiz bir dekar alanda üretime başladı. Sonra üretimini tam otomasyonlu üç dekar alana çıkardı. Biz de bunun teknolojik yatırımına destek verdik." diye konuştu.

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