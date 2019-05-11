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"Dijital Turizm Zirvesi 2019"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Dijitalleşmeye uyum sağlamak bizim gibi iki dönemi birden yaşayan insanlar için gerçekten zor, zahmetli ve pahalı. Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız ki rekabet edebilelim"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya dijitalleşmeye uyum sağlamanın zor, zahmetli ve pahalı olduğunu belirterek, "Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız ki rekabet edebilelim." dedi.

Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve Sosyal Medya Kampüsü'nün destekleriyle bir seyahat firması tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Dijital Turizm Zirvesi 2019" programında, dijitalleşmenin, sektör için hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Global dijitalleşmenin en vahşi ve haşin hissedildiği sektörün seyahat olduğunu ve haksız rekabetle mücadele ettiklerini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Baktık ki otelleri ve uçakları başkaları satıyor. 'Bir dakika bizim acentamız vardı.' derken, adamlar bulutun üstüne çıktılar, ne vergi, ne algı hiçbir şey yok. Yıllardır bu düzeni, haksız rekabeti, acımasız bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah yeni yasamızla birlikte bu alanı da düzenleme yoluna gidiyoruz. Yasal düzenlemeler, kapatmalar şunlar bunlar bu işlerin çözümü değil. Sadece haksız rekabeti engellemek için yapılan şeyler. Bu dijitalleşmeye bizimde sektör olarak, ivedi şekilde ayak uydurmamız, bunlarla rekabet eder hale gelmemiz lazım. İnatla bu işin üstünde durulması gerekiyor."

- "Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız"

Bağlıkaya, seyahat işi yapan dünyada birçok site ve platform olduğunu anlattı.

Türkiye'de de artık otelde ödemeli internet siteleri olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Önce dünya, arkasından da biz bunlara ayak uyduruyoruz. Ayak uydurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim gibi klasik turizmciler için bu çok ulaşılmaz, anlaşılmaz bir şey. Biz ofislerimizde operasyoncular çalıştırırdık, rezervasyoncular çalıştırırdık. Dijitalleşmeye uyum sağlamak bizim gibi iki dönemi birden yaşayan insanlar için gerçekten zor, zahmetli ve pahalı. Ne olursa olsun başarmak ve yapmak zorundayız ki rekabet edebilelim. Aksi takdirde yok olup gideceğiz." diye konuştu.

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bodrum "Dijital Turizm Zirvesi" Firuz Bağlıkaya Muğla turizm Türkiye Seyahat Acentaları Birliği türsab

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