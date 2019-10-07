Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı

Son 2 yıldır yürütülen çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yapı taşlarından biri olan bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak Dijital Türkiye sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını aktaran Oktay, bu sistemin tamamlanmasına ve daha da iyileştirilmesine yönelik kararlılıkla adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara en üst düzeyde nitelikli ve hızlı hizmet sunabilmek için Dijital Türkiye hedefine ulaşmayı titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Fuat Oktay başkanlığında, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı"nın sekizincisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.0 kapsamında 7 bin 346 hizmet Dijital Türkiye kapısından sunulabilir kılındı. 2018'de 40 milyon olan Dijital Türkiye kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı." dedi.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ı planlanandan 6 ay erken tamamladıklarını anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 sonu itibarıyla versiyon 1.1'deki hizmetleri de tamamlamış olacağız. Buna göre gerekli takvimlendirme yapıldı. Bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımız üzerine aldıkları sorumlulukları yerine getiriyorlar. Dijital Türkiye Versiyon 1.0 kapsamında 7 bin 346 hizmet Dijital Türkiye kapısından sunulabilir kılındı. 2018'de 40 milyon olan Dijital Türkiye kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı. Ayrıca Dijital Türkiye Versiyon 1.1 kapsamında ise hali hazırda ilave olarak tanımlanan bin 144 hizmetten yüzde 57'si Dijital Türkiye kapısına entegre edilmiştir. Başlangıçta, vatandaşa sunulan toplamda yaklaşık 12 bin hizmet için 42 bin belge talep ediliyordu. Hizmet başına ortalama belge sayısı 3,5 idi. Bugün itibarıyla söz konusu oran 0,31'e düşmüş durumda. Hedefimiz sıfır belge."

Oktay, Dijital Türkiye'nin ilk versiyonunun tamamlanmasına katkı veren başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere tüm bakanlıklar ve kurumlara teşekkür etti.