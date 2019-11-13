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'Dijital Türkiye'ye bir yılda 1 milyar giriş

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye (e-Devlet) sistemine son bir yılda 1 milyar giriş yapıldığını duyurdu.  Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, kamu, özel sektör ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunulduğu e-Devlet uygulamasına ulaşım her geçen gün artıyor.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye (e-Devlet) sistemine son bir yılda 1 milyar giriş yapıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, kamu, özel sektör ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunulduğu e-Devlet uygulamasına ulaşım her geçen gün artıyor. 2008 yılında toplam 5 bin 747 kez girişin sağlandığı platforma, 13 Kasım 2019 itibarıyla toplam 3 milyar 627 milyon 951 bin 935 kez giriş yapıldığı belirtildi. Son 1 yılda ise e-Devlet sistemine 1 milyar erişim sağlandığı kaydedildi.
Platformun mobil cihazlardan ulaşım sayısı, 2012'den bu yana 400 milyon 43 bin 72 oldu. 2012 yılında bu rakam 423 bin 519'du. Öte yandan, e-Devlet'in en çok kullanılan hizmetinin ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan '4A Hizmet Dökümü' olduğu bildirildi. Vatandaşlar bu yıl içinde 232 milyon 987 bin 277 kez hizmet dökümlerini sorguladı. Dijital Türkiye Platformu, 44 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına erişerek, 629 kuruma ait 7 bin 377 hizmeti vatandaşların kullanımına sunuyor.

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