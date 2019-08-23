"Dijital yerli" çocukların bilgileri Anadolu 5.0 ile eskimeyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ), doğar doğmaz teknolojiyle tanışan, bilgisayar ve teknolojilerini iyi bilen, yöneten, kullanan ve "dijital yerli" olarak tanımlanan çocukların geleceğe yönelik daha iyi eğitim alması amacıyla "Anadolu 5.0" dijital eğitim modeli geliştirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Model alan değil, model olan üniversiteyi hedefleyin." sözü üzerine bir yol haritası belirlediklerini aktardı.

Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın da destekleriyle Anadolu 5.0 adlı dijital eğitim modelini başlattıklarını söyledi.

Anadolu 5.0'ın yeni çağdaki eğitim modeli olacağını vurgulayan Çomaklı, şöyle devam etti:

"Dünyada 'dijital yerliler' denilen çağın çocukları var. 10-12 yaşındaki çocuklara 10 yıl sonraki eğitim kalıpları içinde bir yaklaşımla eğitim vermezsek, bunlar zamanın ve çağın gerisinde kalacak. Anadolu 5.0, dijital çağdaki gereksinimlerle eğitim verme anlamını geliyor. Eğitime sosyal medyayı, infografikleri, internet etkileşimlerini, dijital güvenliği dahil ederek, olguya dönük bir bilgi aktarımı sağlamayı planlıyoruz. Anadolu 5.0 dijital yerlilerin eğitimini kapsayan bir model olacak, önemli bir eğitim sürecini oluşturacak."