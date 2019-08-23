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"Dijital yerli" çocukların bilgileri Anadolu 5.0 ile eskimeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, "dijital yerli" olarak tanımlanan, bilgisayar ve teknolojilerini iyi bilen, yöneten ve kullanan çocukların daha iyi eğitim alması amacıyla Anadolu 5.0 dijital eğitim modeli geliştirdi - Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Dünyada 'dijital yerliler' denilen çağın çocukları var. 10-12 yaşındaki çocuklara 10 yıl sonraki eğitim kalıpları içinde bir yaklaşımla eğitim vermezsek, bunlar zamanın ve çağın gerisinde kalacak" - "Anadolu 5.0 dijital yerlilerin eğitimini kapsayan bir model olacak, önemli bir eğitim sürecini oluşturacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ), doğar doğmaz teknolojiyle tanışan, bilgisayar ve teknolojilerini iyi bilen, yöneten, kullanan ve "dijital yerli" olarak tanımlanan çocukların geleceğe yönelik daha iyi eğitim alması amacıyla "Anadolu 5.0" dijital eğitim modeli geliştirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Model alan değil, model olan üniversiteyi hedefleyin." sözü üzerine bir yol haritası belirlediklerini aktardı.

Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın da destekleriyle Anadolu 5.0 adlı dijital eğitim modelini başlattıklarını söyledi.

Anadolu 5.0'ın yeni çağdaki eğitim modeli olacağını vurgulayan Çomaklı, şöyle devam etti:

"Dünyada 'dijital yerliler' denilen çağın çocukları var. 10-12 yaşındaki çocuklara 10 yıl sonraki eğitim kalıpları içinde bir yaklaşımla eğitim vermezsek, bunlar zamanın ve çağın gerisinde kalacak. Anadolu 5.0, dijital çağdaki gereksinimlerle eğitim verme anlamını geliyor. Eğitime sosyal medyayı, infografikleri, internet etkileşimlerini, dijital güvenliği dahil ederek, olguya dönük bir bilgi aktarımı sağlamayı planlıyoruz. Anadolu 5.0 dijital yerlilerin eğitimini kapsayan bir model olacak, önemli bir eğitim sürecini oluşturacak."

- "Çocukların dünyanın gerisinde kalmasını engelleyeceğiz"

Prof. Dr. Çomaklı, üniversite mezunu bir kişinin öğrendiği bilgilerin 5 yıl sonra eskidiğine dikkati çekerek, söz konusu sürecin hızlı bilgi döngüsü içinde iki yıla kadar inebildiğini anlattı.

Anadolu 5.0 eğitim modeliyle çocukları geleceğe hazırlayacaklarını dile getiren Çomaklı şunları kaydetti:

"Bu eğitim sistemiyle bilgiler iki yıl içinde eskimeyecek, bilgiler güncellenebilir seviyede olacak. Dijital eğitim modelimizle çocuklarımızın 10 yıllık gelecekte dünyanın gerisinde kalmasını engelleyeceğiz. Gerekli altyapımızı hazırladık. Orta vadede hızlı bir şekilde süreci harekete geçireceğiz. Türkiye'nin eğitim modelini oluşturuyoruz. Ülkemizin her yerinde dijital çağı yakalayan Anadolu 5.0 ile hareket edilmesini planlıyoruz. Altyapı konusunda büyük ölçüde çalışmalarımızı tamamladık. Yatırımlar konusunda imkanlarımız var. Öğretim görevlileri ile süreci buluşturacağız. AÜ Senatosu gerekli çalışmaları yapıyor. Gelecek yıl itibarıyla Anadolu 5.0 dijital eğitim modeline başlayacağız."

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