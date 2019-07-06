HABER

'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 15 yıldır aynı baz istasyonu direğine yuva yapan leylek çifti, bu yıl da aynı yere yuva kurdu.

'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 15 yıldır aynı baz istasyonu direğine yuva yapan leylek çifti, bu yıl da aynı yere yuva kurdu. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, “Baz istasyonu sürekli radyasyon yayıyor. Hem leylek çifti hem de yavruları aylarca orada bekliyor ve radyasyona maruz kalıyorlar. Bu durum tıpkı insanlardaki gibi kansere neden olabilir" dedi.
Antalya'da 15 yıldır her yıl aynı yere yuva yapan ve burada yumurtlayan leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya geldi. Etrafı ağaçlarla çevrili düz arazideki baz istasyonunu kendisine yuva edinen leylek çifti, görenlerin ilgisini çekiyor. 60 metrelik direğin tepesinde yumurtadan çıkan 2 yavrusuna bakan dişi leylek, erkek leyleğin gün içinde getirdikleriyle hem kendisi besleniyor, hem de yavrularını doyuruyor. Dişi leylek, gölgede 40 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen saatlerce yavrularının başında bekliyor. Erkek leyleğin yuvaya gelişi ise ender görülüyor.
KANSER EDEBİLİR
Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, çiftin yuva yeriyle ilgili şanssız bir tercih yaptığını söyledi. Göçmen olmalarına rağmen leyleklerin her yıl aynı rotada ilerlediğini ve aynı yere yuva yaptığını anlatan Murat Karabayoğlu, “Baz istasyonu sürekli radyasyon yayıyor. Mühendisler zararı en aza indirmek için mutlaka ölçümlerini yapmıştır. Ancak leylekler, yuvasını baz istasyonunun tam ortasına yapmış. Zarar görüyor olabilirler. Hem leylek çifti, hem de yavruları aylarca orada bekliyor ve radyasyona maruz kalıyorlar. Bu durum tıpkı insanlardaki gibi kansere neden olabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi'Dijital yuvalı' leylek ailesi için kanser tehdidi

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Arılar güzellik merkezi önünü istila ettiArılar güzellik merkezi önünü istila etti
Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandıSahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli Alev Çökeliler gözaltına alındı

Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli gözaltına alındı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Engelli genç kıza tecavüz iddiası! 5 sanık her şeyi itiraf etti

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Son dakika! Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığından 'Kurban Tebliği!' Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurban keserken bunu yapan yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.