Basın İlan Kurumu Genel Müdürü (BİK) Yakup Karaca, "Bu ülkede 5 kuruş vergi ödemeyen dünya devleri, bu ülkeden dijital reklamları alıp gidiyorlar. Biz de bağırıyoruz, gazeteler olarak dijitalden korkmayın. Dijital reklam piyasasına entegre olun. Niye dışarıya, üstüne üstlük 5 kuruş vergi vermeyenlere gitsin." dedi.

Karaca, Samsun Öğretmenevinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi" eğitim programına katıldı.

Burada konuşan Karaca, dijital gazeteciliğin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de dijital reklam piyasasının çok kabarık olduğunu ve her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayan Karaca, "Fakat bu reklam piyasasının pastasının kim yiyor? Bu sorunun herkes aslında cevabını biliyor. Ama soruyu kimse soramıyor. Türkiye'de dijital reklam piyasası kimin hakimiyeti altında? Yani bu ülkede 5 kuruş vergi ödemeyen dünya devleri, bu ülkeden dijital reklamları alıp gidiyorlar. Biz de bağırıyoruz, gazeteler olarak dijitalden korkmayın. Dijital reklam piyasasına entegre olun. Niye dışarıya, üstüne üstlük 5 kuruş vergi vermeyenlere gitsin. Ben bu hususa dikkat çekiyorum. Eğer bu birilerini rahatsız edecekse hiç de umurumda değil. Eğer bu ülkeyi kalkındıracaksak dürüst olmamız lazım." dedi.