Dijitalizmin yerli ve millisi

Açıkçası ben Zuckerberg'in aslında perde arkasında süren veri paylaşma pratiğini ikinci bir veri paylaşma skandalı ortaya çıkmasın diye resmileştirmek zorunda kaldığını, bunu yaparken de fırsattan istifade bu işin sınırlarını biraz daha genişletmeyi denediğini düşünüyorum. WhatsApp her ne kadar "Sizin şifreli mesajlarınıza dokunmayacağız" dese de, ok yaydan çıktı bir kere. WhatsApp'ın alternatifi olarak görülen Telegram'a kavimler göçü yaşandı adeta. Bir türlü kapanmayan bildirimlerden her gün telefon rehberimden onlarca kişinin buraya taşındığını gördüm. Telegram 12 Ocak'ta bu sayıyı "72 saat içinde 25 milyon kullanıcı Telegram'a taşındı" diye duyurdu.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise WhatsApp'tan göç edenlerle kullanıcı sayısı 500 milyona yaklaştığı için mutlu. Buradaki kanalından düzenli açıklamalar yapıyor. Son olarak, "Duydum ki, Facebook'ta Telegram'ın neden bu denli popüler olduğu sorusunun cevabını bulmak için onlarca kişinin çalıştığı bir bölüm varmış. Facebook'u onlarca milyon dolar masraftan kurtarayım. Formül kullanıcılara saygı göstermek" diye yazdı. Pavel, Facebook'un Telegram'ı kötülemek için botlar aracılığıyla Wikipedia'ya madde yazdırdığını öne sürdü.