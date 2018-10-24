Dijitalleşen dünya en hızlı dönüşümü sağlıkta yaşıyor

Dijital dönüşüm ise; sağlığa erişim, kalite ve kronik hastalıklarla birlikte artan harcama yükü gibi birçok sorunla mücadele eden sağlık sektörüne önemli fırsatlar sunuyor. Dünyadaki en son yeniliklerin sunulacağı Dijital Sağlık Zirvesi’nde; insan sağlığının nasıl geliştirileceği ile ilgili ufuk açıcı yeni teknolojiler ve gelecek odaklı çalışmalar, katılımcılarla buluşacak.Dünyadaki en son yeniliklerin sunulacağı Dijital Sağlık Zirvesi’nde; insan sağlığının nasıl geliştirileceği ile ilgili ufuk açıcı yeni teknolojiler ve gelecek odaklı çalışmalar, katılımcılarla buluşacak.
Şirketler ve politikacılar açısından kritik konuların yer alacağı Dijital Sağlık Zirvesi’nde; nüfus artış hızı, devlet, özel sektör ve üniversitelerin dijitalleşme alanındaki işbirlikleri, iklim değişikliği, şehir ve uzay teknolojilerinin insan sağlığına etkileri, bilimsel ve teknik gelişmeleri kullanan yeni iş birlikleri konuşulacak. Dijital teknolojilerin iyi yaşam dinamiklerindeki rolü, iş yerinde pozitif psikoloji ve iş yaşamının geleceği, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, biyoteknoloji, genomik, nano tanımlama, mikro giyilebilir, sağlık ve blok zinciri konuları da gündeme taşınacak.
2018’İN SONUNDA “YAŞLI NÜFUSU 7 MİLYONU AŞACAK”
Son 5 yılda yaşlı nüfusun Türkiye’de yüzde 17 artarak 2018 sonu itibarıyla 7 milyonu aşacağını belirten Dr. Kayabalı, uzayan yaşam süresi ile birlikte sağlıklı ve aktif yaş almanın önemine değinerek: “Bireylerin; sorumluluğu kendi ellerine alması için dijital okuryazarlık, kritik başarı faktörü olacak” diyor. Yaşamı, yaşamaya değer kılacak dijital gelişmeleri, iyi yaşamın dinamiklerini anlamadan hayata geçirmenin zor olacağını aktaran Dr. Kayabalı: “Kendisi ile birlikte aile ve sevdiklerinin sağlığı, çalışanların ve toplumun sağlığını önemseyen tüm dijital sağlık sevdalılarını, 12 Aralık’ta Dijital Sağlık Zirvesi’ne bekliyoruz” açıklamalarında bulunuyor.
Konusunda aktif araştırmalar ve inovatif uygulamalar geliştiren uzman isimler, kurumlar günümüze ve 2030 yılına dair öngörülerini açıklayacak. Dr. Kıvılcım Kayabalı, daha iyi ve daha sağlıklı bir yaşam için dijitalleşmenin önemini vurgulamak amacıyla 2012 yılından beri gerçekleştirdiği “Dijital Sağlık Zirvesi” sinin altıncısını 12 Aralık 2018 tarihinde, “Sen ve Sağlığın” teması kapsamında Ankara’da düzenliyor.
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