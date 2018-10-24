Dijitalleşen dünya en hızlı dönüşümü sağlıkta yaşıyor

Dijital dönüşüm ise; sağlığa erişim, kalite ve kronik hastalıklarla birlikte artan harcama yükü gibi birçok sorunla mücadele eden sağlık sektörüne önemli fırsatlar sunuyor. Dünyadaki en son yeniliklerin sunulacağı Dijital Sağlık Zirvesi’nde; insan sağlığının nasıl geliştirileceği ile ilgili ufuk açıcı yeni teknolojiler ve gelecek odaklı çalışmalar, katılımcılarla buluşacak.Dünyadaki en son yeniliklerin sunulacağı Dijital Sağlık Zirvesi’nde; insan sağlığının nasıl geliştirileceği ile ilgili ufuk açıcı yeni teknolojiler ve gelecek odaklı çalışmalar, katılımcılarla buluşacak.

Şirketler ve politikacılar açısından kritik konuların yer alacağı Dijital Sağlık Zirvesi’nde; nüfus artış hızı, devlet, özel sektör ve üniversitelerin dijitalleşme alanındaki işbirlikleri, iklim değişikliği, şehir ve uzay teknolojilerinin insan sağlığına etkileri, bilimsel ve teknik gelişmeleri kullanan yeni iş birlikleri konuşulacak. Dijital teknolojilerin iyi yaşam dinamiklerindeki rolü, iş yerinde pozitif psikoloji ve iş yaşamının geleceği, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, biyoteknoloji, genomik, nano tanımlama, mikro giyilebilir, sağlık ve blok zinciri konuları da gündeme taşınacak.