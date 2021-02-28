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  4. Dik kayalar üzerinde yer alıyor! Görenlerin büyülendiği yapı: Yüksek Kilise

Dik kayalar üzerinde yer alıyor! Görenlerin büyülendiği yapı: Yüksek Kilise

28.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Dik kayalar üzerinde yer alıyor! Görenlerin büyülendiği yapı: Yüksek Kilise

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Rumlar tarafından inşa edilen Rahip okulu, tarihe meydan okuyor.1800'lü yıllarda taş oymadan inşa edilen Tunç ve Demir Çağı'na ait Katolik yerleşmelerde Hitit, Roma ve sonraki dönemlere ait izler de bulunuyor. Görüntüsüyle büyüleyen Yüksek Kilise'nin restorasyon sonrası bolca ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 1800’lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak yaptırılan Yüksek Kilise, kış mevsiminde de görkemli duruşuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Diğer adıyla Analipsis Tepesi olarak da bilinen kilise, Osmanlı’nın 1800’lü yıllarda Rumlara tanıdığı dini özgürlük çerçevesinde yaptırıldı. Yüksek Kilise dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edildi. İçinde Bizans döneminden kalma bir şapelin bulunduğu kilise, kış mevsiminde de hemen arkasında bulunan Güzelyurt Göleti ile eşsiz bir manzara sahneliyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise içerisinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor.

'TARİHİ VE KÜLTÜR AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Aksaray’ın tarih ve kültürel açıdan çok önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Yüksek Kilise’nin kış mevsiminde de sanatsal görüntüler ortaya çıkarttığını kaydetti.

Kentin her bir köşesinde önemli tarihin barındığına değinen Vali Aydoğdu, “Aksaray turizm açısından ve kültürel miras açısından çok önemli bir yer. Aksaray hem turizm hem kültür açısından bir tarihi miras. Yüksel Kilise de 1800’lerin sonunda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak yapılmış. Biliyorsunuz Osmanlı o zaman Rumlara bir özgürlük alanı tanımak için bu kilisenin yapılmasına izin veriyor. Buralar hem yaz ayları, hem de kış aylarında çok güzel sanatsal görüntüler ortaya çıkarıyor. Aksaray’ın en güzel taraflarından birisi de güneş ışınlarının ve güneşin battığı anların en güzel göründüğü illerden birisinin olması. Yüksek Kilisemizi inşallah bu yıl aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yaparsak ziyaretçilerimizin daha çok geldiği ve orada tarihi havayı teneffüs edeceği bir yer haline gelecek. Aksaray'ımızın kültürel ve tarihi dokularıyla gelecek kuşaklara çok güzel miraslar bırakacağını düşünüyorum” dedi.

İHA

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Aksaray
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