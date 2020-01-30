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Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekipleri dik yamaçta kurt ve yaban keçisini yan yana görüntüledi.

Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekipleri dik yamaçta kurt ve yaban keçisini yan yana görüntüledi. Yaban keçisinin 2 metre kadar altında duran kurt ve yaban keçisinin sakinliği dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki Şefliği sorumluluk alanında bulunan Giden Gelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kurt ve hemen yakında bulunun yaban keçileri görüldü. Kurdun sakin bir şekilde durması, herhangi bir saldırgan davranış sergilememesi ve yaban keçilerinin durumdan ürkmeyip sakinliklerini kaybetmemeleri bu ilginç karede birleşti.

Dik yamaçta kurt ve yaban keçisi kardeşliği

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