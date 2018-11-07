DİKA Mardin Proje Tanıtım Toplantısı

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Mardin’den destek almaya hak kazanan 12 proje düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

DİKA'nın bu yılki destek programı kapsamında 40 milyon lira bütçe ile değerlendirme süreci tamamlanan 39 projenin 13'ü Şırnak, 12'si Mardin, 7'si Batman ve kalan 7'si de Siirt'te destek alma hakkı elde etti.

“Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi" ile “Kentsel Altyapının İyileştirilmesi” programları kapsamında Mardin’de destek almaya hak kazanarak uygulama aşamasına geçilecek olan 16,35 milyon lira desteğin sunulacağı 12 proje DİKA Toplantı Salonu'nda tanıtıldı.

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, DİKA desteği ile Mardin için önem arz eden 12 projeye imza attıklarını, bunların hem bölge için hem de Mardin için çok önemli olduğunu söyledi.

Desteklerin ilde önemli yatırımlar yapılmasına vesile olacağını belirten Yaman, “Cumhurbaşkanımızın, özellikle bölgedeki huzur ve yatırımlara önemli katkısı ve desteği var. Onun önderliğinde bu bölgede valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, bölgesel il kuruluşlarımız, odalarımız ve birliklerimiz önemli görevler ve yatırımlar yapıyorlar. Artık bölge yeniden huzurlu günlere kavuşuyor ve kavuştu. İnşallah bu böyle sürdürülecek.” ifadelerini kullandı.