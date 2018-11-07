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DİKA Mardin Proje Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

Dicle Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Mardin’den destek almaya hak kazanan 12 projenin tanıtımı yapıldı - Mardin Valisi Mustafa Yaman: "Artık bölge yeniden huzurlu günlere kavuşuyor ve kavuştu. İnşallah bu böyle sürdürülecek"

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Mardin’den destek almaya hak kazanan 12 proje düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

DİKA'nın bu yılki destek programı kapsamında 40 milyon lira bütçe ile değerlendirme süreci tamamlanan 39 projenin 13'ü Şırnak, 12'si Mardin, 7'si Batman ve kalan 7'si de Siirt'te destek alma hakkı elde etti.

“Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi" ile “Kentsel Altyapının İyileştirilmesi” programları kapsamında Mardin’de destek almaya hak kazanarak uygulama aşamasına geçilecek olan 16,35 milyon lira desteğin sunulacağı 12 proje DİKA Toplantı Salonu'nda tanıtıldı.

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, DİKA desteği ile Mardin için önem arz eden 12 projeye imza attıklarını, bunların hem bölge için hem de Mardin için çok önemli olduğunu söyledi.

Desteklerin ilde önemli yatırımlar yapılmasına vesile olacağını belirten Yaman, “Cumhurbaşkanımızın, özellikle bölgedeki huzur ve yatırımlara önemli katkısı ve desteği var. Onun önderliğinde bu bölgede valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, bölgesel il kuruluşlarımız, odalarımız ve birliklerimiz önemli görevler ve yatırımlar yapıyorlar. Artık bölge yeniden huzurlu günlere kavuşuyor ve kavuştu. İnşallah bu böyle sürdürülecek.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte da çok önemli projelerin uygulandığına değinen Yaman, bu iş birliği ile 12 projeye yaklaşık 17 milyon liralık destek sunulacağını belirtti.

Mardin OSB'nin kapasitesini tamamen doldurduğunu belirten Yaman, şöyle konuştu:

“Yatırımlarımız faaliyete geçti ve istihdam oluşturup, üretim yapıyor. Bu bölgede gıda kümeleşmesi olan bir konuma sahip olduğu için de özellikle un, makarna, bulgur ve diğer gıda ürünlerinde de Türkiye’de önemli isim yapmış bir organize sanayi bölgesi burası. Yurt dışına olan ihracatımız hem Afrika ülkelerine hem de diğer ülkelere devam ediyor. Şu anda 2. OSB'nin alt yapısını bitirmek üzereyiz. Bittikten sonra da müracaatlarımız var, onların tahsislerini yapacağız. İnşallah orada önemli yatırımlar olacak."

Yaman, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde iki OSB için çalışmalarının sürdüğünü, bu yatırımların kısa sürede tamamlanacağını düşündüklerini ve bundan böyle bölgedeki yatırımcı sayısının artarak devam edeceğini söyledi.

Toplantıya, Nusaybin, Ömerli, Midyat, Derik ve Dargeçit kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 Yılı Mali Destek Programları DİKA Mardin Valisi Mustafa Yaman

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