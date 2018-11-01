DİKAD Ekonomi Kadın Zirvesi

DİYARBAKIR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkabilmemiz için teknolojiye yatırım yapmamız, ihracatı artırmamız, ihracatı KOBİ'lere, esnafa yaymamız, kadın girişimci sayımızı dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım." dedi. Bakan Pekcan, kentteki temasları kapsamında Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bir otelde düzenlenen "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Pekcan, üniversite yıllarından bu yana yaşamındaki bazı gelişmeleri paylaştı. Erkeklerden pozitif ayrımcılık beklendiğini, salonda da erkek katılımcı olmasının kadınlar için avantaj olduğuna işaret eden Pekcan, "Demek ki karar verici pozisyonda hala onlar olduğu için bize pozitif ayrımcılık yapacaklar. Ama kızlarımızın da bu konuda çaba göstermesi, katılımcı olması gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - "Kadın girişimci sayımızı dünya ortalamasına çıkarmamız lazım" Kadınların iş hayatına katılım oranının Avrupa'da yüzde 52'lerde, dünya ortalamasının ise yüzde 50'lerde olduğuna dikkati çeken Pekcan, Türkiye'de hala bu yılın temmuz ayı verilerine göre bu oranın yüzde 34,7 olduğunu belirtti.

Pekcan, son 5-10 yılda yüzde 54 artışla buralara gelindiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu rakamlar yeterli değil, bunu artırmamız lazım. Bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkabilmemiz için teknolojiye yatırım yapmamız, ihracatı artırmamız, ihracatı KOBİ'lere, esnafa yaymamız, kadın girişimci sayımızı dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız yol var ve yapacağımız çok şey var." - "Esnek çalışma koşullarında da kadınlara çok büyük fırsatlar var" Kadınların eğitimine de girişimciliğine de son derece önem verdiklerini, sivil toplum kuruluşlarına bu konuda çok iş düştüğünü vurgulayan Pekcan, sivil toplum kuruluşlarının yönlendirme, teşvik etme, eğitim, finansal desteklere erişim konusunda kadın girişimciliğini desteklemesi gerektiğini bildirdi. Bugün Türkiye'deki istihdamın yüzde 73,5'ini KOBİ'lerin sağladığını, ihracatın da yüzde 55'inin KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti: "Kadının iş gücüne katılımı ve kadının girişimci olmasıyla onları daha da ön plana çıkaracağız. E-ticaret alanında da kadınlarımızı destekliyoruz. Esnek çalışma koşullarında da kadınlara çok büyük fırsatlar var. Kadın girişimcilere özellikle e-ticaret alanında eğitim veriyoruz. Bakanlık olarak 2 hafta önce sosyal kooperatifçilik tanıtım ve eğitim trenini yola çıkardık. Bu tren yıl sonuna kadar 11 ili tamamlayacak. Ankara'dan başladı Eskişehir ve tüm Ege havzasındaki illerimizi dolaşıyor. Her gittiği ilde sanayi ve ticaret odalarımız, valilikler, belediyelerle paneller, çalıştaylar düzenliyoruz, kooperatifçiliğin tanıtılması için."

Bakan Pekcan, her gittikleri ilde öğrencilere kodlama eğitimleri verdiklerini dile getirdi. "Kadın girişimci" denildiğinde daha çok el emeği, göz nuru oluşturulan tarım kooperatifi ya da gıdaların anlaşıldığını, ancak kendisinin böyle düşünmediğini belirten Pekcan, "Kadınları teknoloji konusunda da girişimci olmaya davet ediyoruz. Kadınları teknolojiye yatırım yapmak, teknolojiye özendirmek durumundayız. Kadınlarımızı da bu yönde destekliyoruz, kadın kooperatifçiliğine önem veriyoruz." diye konuştu. - Kooperatif kurmak isteyen kadınlara destek Bakanlık olarak 172 kadın kooperatifinin kuruluşuna destek olduklarını anlatan Pekcan, kadın kooperatiflerinin kurulmasına da son derece kolaylık getirdiklerini vurguladı. Kooperatif kurmak isteyen kadınlara ticaret il müdürlüklerini ziyaret etmeleri halinde her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade eden Pekcan, hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile 3 bakanlık olarak kadınların kooperatifçi, girişimci ve ihracatçı olmalarını destekleyeceklerini söyledi.