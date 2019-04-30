"Diken kelebekleri" doğaya renk katıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip diken kelebekleri, doğaya ayrı renk katıyor.

Zengin flora ve endemik türleriyle dikkati çeken Ovacık ilçesinde, ilkbahar mevsimiyle oluşan doğal güzellikler görenleri kendine hayran bırakıyor.

ilçede bahar aylarında su kenarı ve tarlalarda açan çiçeklere konan ve bilimsel adı "vanessa cardui" olan diken kelebekleri de doğaya ayrı bir güzellik sunuyor.

Kuzey yarım küre ve Afrika ile Avustralya kıtalarında yaygın olarak yaşayan bu kelebekler, Türkiye'nin birçok ilinde kolaylıkla görülebiliyor.

Deniz seviyesi ve 3 bin metre arasındaki yükseltilerde uçan diken kelebekleri, mart ile kasım ayları arasında 3 veya 4 kez ürüyor.

Göçmen olan Diken Kelebekleri kışın yerden 200-400 metre yükseklikte rüzgarın yardımıyla sıcak ülkelere göç ediyor.

Yaban dikenleriyle beslenen bu kelebekler, yumurtalarını da bu bitkiye bırakıyor.

