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Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

Konya’da koloniler halinde uçan diken kelebekleri renkli görüntüler oluşturdu.Güneşli hava ile birlikte koloniler halinde uçmaya başlayan kelebekler, vatandaşların ve çocukların ilgisini çekiyor.

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Konya’da koloniler halinde uçan diken kelebekleri renkli görüntüler oluşturdu.
Güneşli hava ile birlikte koloniler halinde uçmaya başlayan kelebekler, vatandaşların ve çocukların ilgisini çekiyor. Konya’da özellikle yeşil alanlarda ve çiçekli bölgelerde sıklıkla görülen kelebekler, şehre ayrı bir güzellik katıyor. Çocuklar kelebeklerle oyun oynayarak onları yakalamaya çalışırken, büyükler de oluşan manzarayı fotoğraflamaya çalıştı. 35 yıldır Konya’da yaşadığını ve ilk defa bu kadar fazla kelebek gördüğünü söyleyen 58 yaşındaki Zeki Güler, “Epey çok, eskisi gibi değil. Eskiden bir iki tane vardı. Şuanda çoğaldı. Bu kelebekler yağmur dolayısıyla mı çoğaldı bilmiyorum” dedi.
Konya’nın kelebeklerle birlikte bambaşka güzel olduğunu ifade eden Süha Altıntaş ise, "Her yer adeta doğa olmuş. Dışarı çıkmamla beraber her yer kelebek, çok müthiş bir şey olmuş” diye konuştu.

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

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