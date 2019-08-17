Dikenlerin içinde sağlık deposu Kapari

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - TÜRKİYE'de kozmetik ve boya sanayinde de en önemli bitkilerden birisi olan kapari bitkisi, Mersin'in sahil kenarlarında doğal ortamda yetişiyor.

Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde 'Gebre' olarak geçen ve 'çok faydalı' bitki dediği kapari bitkisi, Silifkeliler tarafından ticari olarak değerlendirilmese de ‘şifalı’ olduğuna inanılarak tüketiliyor. Sahil yolu üzerinde orta refüjlerde ve makilik yerlerde kendiliğinden yetişen kapari, içinde barındırdığı yoğun aromatik maddeler nedeniyle hoş, kendine özgü kokusu ve tadı ile dikkat çekerken, salatalarda, et, balık yemeklerinde, çorbalarda sıklıkla kullanılıyor.

Eşi Veysel Tuğrul ile kapari toplayan Havva Tuğrul, kapariyi çok sevdiğini, dikenlerinin batmasına rağmen aile olarak vazgeçemediklerini söyledi.

Tuğrul, bitkinin sağlık deposu olduğuna inandıklarını ve her yemeklerinin yanına salata olarak kullandığını ifade ederek, "Kapari bitkisini toplaması da yemesi de çok zevklidir. Biz bunun turşusunu yapıyoruz. Oldukça şifalı. Birkaç yıldır bu şekilde toplayıp yiyecek turşumuzu yapıyoruz" dedi.