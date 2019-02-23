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Dikenli tele takılan kuşu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Yaralı kuş, veterinerce yapılan müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi

Çankırı'da dikenli tele takılarak yaralanan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yapraklı ilçesine bağlı Subaşı köyündeki mezarlığın etrafındaki dikenli tellere takılan puhu kuşunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler gelene kadar kuşun üşümesini engellemek isteyen vatandaşlar, bir çuvalla kuşun üstünü örttü.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kanadına saplanan tellerin etrafını keserek kuşu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerce veteriner hekimliğine götürülen yaralı kuş, yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından kanadındaki telden kurtarıldı.

İlk müdahalenin ardından kuş, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, gazetecilere, ihbar üzerine olay yerine gidip kuşu kurtardıklarını söyledi.

Veteriner Hekim Göktürk Kılınç da puhu kuşunun iç kanat zarına yapışan dikenli teli operasyonla çıkardıklarını anlatarak, "Kanatta kırığa rastlamadık. Kuş tedavisi için Kırıkkale Üniversitesine gönderilecek." dedi.

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