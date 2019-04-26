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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.04.2019 13:56 | Son Güncelleme

DGS başvuru süreci 26 Nisan 2019 Cuma günü başladı. Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapan ÖSYM sınav ücreti ile ilgili detayları da paylaştı. Peki, DGS başvurularında son gün ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı!

DGS başvuruları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Dikey Geçiş Sınavı 2019 başvurularında sınav ücreti olarak 120 TL belirlendi. Öte yandan 26 Nisan 2019 günü saat 10:30’da başlayan başvurular 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

DGS sınav başvuruları için ücretlerin yatırılabileceği bankalar ise şöyle; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS 2019 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başlatılmasının ardından sınavın ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Kurumun yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre sınav 30 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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