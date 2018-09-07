Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 14 Eylül'e kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, tercihlerini bugünden itibaren bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 14 Eylül'e kadar yapabilecek.

Adaylar başvuru süresi içinde tercihlerde değişiklik gerçekleştirebilecek.

DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.

