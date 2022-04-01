Dikey ve güçlü bir süpürge arayanlara: Fakir dikey süpürge kullananlar ve yorumları

Büyük makinelerin manevra kabiliyeti kısıtlı olduğu için süpürme işlemi zorlayıcı olabiliyor ancak dikey süpürge ile hem temizlik sırasında rahat hareket ediliyor hem kullanılmadığında daha kolay saklanıyor. Eğer dikey süpürge almak istiyor ancak hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz! Fakir Starky Dikey Süpürge'yi detaylı olarak incelediğimiz yazımızda benzer modellere de yer verdik. Böylece beğendiğiniz modeli kolayca bulabilir, güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

Fakir Starky Dikey Süpürge

Fakir Starky Dikey Süpürge'nin teknik özellikleri

Eco özelliği: Var

Emiş gücü ayarı: Var

Hepa filtre: Var

Motor gücü (watt): 800

Ses seviyesi (dB): 85

Su haznesi: Yok

Toz hacmi (L): 1

Toz haznesi: Var

Toz torbası: Yok

Turbo başlık: Yok

Fakir Starky Dikey Süpürge'yi yakından tanımaya ne dersiniz? İster evde ister ofiste kullanabileceğiniz ürünün temizlik yapacağınız yüzeye uygun şekilde vakum gücünü ayarlayabilirsiniz. Hem dikey süpürge hem el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz Fakir Starky Dikey Süpürge'yi halı, koltuk ve araç içi temizliğinde tercih edebilirsiniz. Süpürgenin yüksek emiş gücü; poleni, tozu ve etraftaki kırıntıları tek seferde derinlemesine temizliyor, evinizi ya da ofisinizi hijyenik hâle getiriyor. Portatif sap tasarımı, temizlik sırasında konforlu kullanım sunuyor. Küçük boyutu sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. HEPA filtresi, ortamdaki toz ve partikülleri içine hapsederek havayı tozdan arındırıyor. Bu sayede alerjen etkilere neden olan mite'ları yok ediyor ve odanın hava kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Kullanışlı tasarımı sayesinde ulaşılması zor alanlara kolayca erişiyor ve en zorlu alanları bile kısa zamanda temizliyor. Yüksek çekiş gücüyle hızlı temizlik imkânı veren Fakir Starky Dikey Süpürge, daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. 85 dB ses seviyesi, temizlik sırasında gürültü kirliliğine neden olmuyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen Fakir Starky Dikey Süpürge, çizilmelere karşı dayanıklı gövdesiyle uzun süreli kullanım deneyimi sunuyor. 6 metre kablo uzunluğu sayesinde temizlik esnasında hareketlerinizi kısıtlamıyor.

Fakir Starky Dikey Süpürge'nin avantaj ve dezavantajları

Fakir Starky Dikey Süpürge'nin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

Hem el süpürgesi hem dikey süpürge olarak tercih edebilirsiniz.

Yüksek emiş gücüyle tozları hızlı şekilde temizler.

Kompakt tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz.

HEPA filtresi sayesinde tozları içinde hapsederek havadan arındırır.

Kullanışlı tasarımıyla zor alanlara kolayca ulaşır.

85 dB ses seviyesiyle temizlik sırasında gürültü kirliliğine neden olmaz.

Sağlam gövdesiyle çizilmelere karşı direnç gösterir ve uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım olanağı sunar.

6 metre kablo uzunluğuyla temizlik sırasında rahat hareket imkânı verir.

Fakir Starky Dikey Süpürge'nin küçük toz haznesi büyük evleri temizlerken yeterli gelmeyebilir. Bu durum dezavantaj olarak sayılabilir.

Fakir Starky Dikey Süpürge'yi kullananların yorumları

Fakir Dikey Süpürge yorumlarında hem el hem dikey süpürge olarak kullanılması, en çok beğenilen özelliği olarak öne çıkıyor. Fakir Dikey Süpürge kullananların en sevdiği fonksiyonu ise tozları hapseden HEPA filtresi. Küçük ve kullanışlı tasarımıyla en dar ve zorlu alanlara kolayca ulaşan makine, kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Fakir Dikey Süpürge kullanıcı yorumlarında ürünün küçük evler için oldukça ideal olduğu belirtiliyor. Ayrıca fiyat performans açısından da Fakir Starky Dikey Süpürge kullananların beklentilerini karşılamış olduğu görülüyor. Hem Fakir Lucky Dikey Süpürge kullanıcı yorumlarında hem Fakir Rody Dikey Süpürge kullanıcı yorumlarında göze çarpan benzer özellik ise iki ürünün de sessiz çalışması. Fakir Starky Dikey Süpürge'nin beklentinin altında kalan özellikleri ise toz haznesinin yeteri kadar büyük olmaması ve başlıkların zor çıkarılıp takılması şeklinde karşımıza çıkıyor.

Fakir Starky Dikey Süpürge'ye alternatif ürünler

1. Arnica Tria Pro Dik Elektrikli Süpürge

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900 w güce sahip Arnica Tria Pro Dik Elektrikli Süpürge, evinizi kısa sürede temizler. Yüksek emiş gücü sayesinde halılara işlemiş tozu ve kiri derinlemesine çeker. Kompakt tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamayan ürün, süpürme işlemi esnasında ise üçgen başlığıyla köşe ve ulaşılması zor alanlara kolayca erişir. HEPA filtre tozu hapsederek tekrar havaya karışmasını önler. Yeterli kablo uzunluğuyla rahatça hareket etme olanağı verir.

2. FANTOM Magic P3000 Dikey Elektrikli Süpürge

Şık tasarıma sahip FANTOM Magic P3000 Dikey Elektrikli Süpürge, küçük yapısıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Ayrıca evinizi süpürürken daha rahat hareket etmenize yardımcı olur. 500 w gücüyle tozu ve kiri kolay bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. Düşük ses seviyesi gürültü kirliliğine neden olmaz. Böylece temizlik yaparken sesten rahatsız olmazsınız. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

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3. Arzum AR4045 Hera Dikey Süpürge

Arzum AR4045 Hera Dikey Süpürge, 1 litre toz haznesiyle tek seferde daha fazla alanı süpürmenize yardımcı olur. 800 w emiş gücüyle tozları ve kirleri kolayca temizler. Teleskopik boruyu kendi boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Üçgen başlığı köşe gibi zorlu alanlara kolayca erişir ve temizliği kolay hâle getirir. 78 dB ses seviyesiyle temizlik sırasında sizi rahatsız etmez. Kablo sarma mandalı, temizlik bittikten sonra kabloyu kolayca sarmanızı sağlar.

4. Beko BKS 1295 Dikey Süpürge

Beko BKS 1295 Dikey Süpürge, 4.5 metre hareket çapıyla temizlik yaparken hareket özgürlüğü sunar. Üçgen başlığıyla ulaşılması zor alanlara kolayca erişim sağlar. Kompakt tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. 800 w gücüyle halıları ve yüzeyleri derinlemesine temizler. Ürünü evde ve ofiste rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 1 litre toz haznesiyle tek seferde daha geniş alanı süpürebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

5. Bold Plus Elektrikli Dik Süpürge

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800 w eco motor gücüne sahip Bold Plus Elektrikli Dik Süpürge, %50 enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Hem el hem dikey süpürge olarak kullanabileceğiniz ürünü halı, koltuk ve araç içi temizliği için tercih edebilirsiniz. 300 w emiş gücüyle tozları ve kırıntıları kolayca süpürebilirsiniz. Yıkanabilir filtresini su ile kolayca temizleyebilirsiniz. 12 metre hareket çapı temizlik sırasında işinizi kolaylaştırır. Üçgen başlık sayesinde köşeleri kolayca süpürebilirsiniz.

6. TEFAL Uy5118tr Air Force Dual Power

TEFAL Uy5118tr Air Force Dual Power, yüksek manevra kabiliyeti ve üçgen başlık sayesinde evinizi derinlemesine temizlemenize yardımcı olur. Ayarlanabilen güç seviyesi ile yüzeye ve kir yoğunluğuna uygun ayarı kolayca seçebilirsiniz. Böylece daha az efor sarf ederek mükemmel temizliğe ulaşabilirsiniz. 6 metre kablo uzunluğu daha rahat hareket etmenizi sağlar. Sağlam yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım imkânı verir.

7. Stilevs Safran Pro Dikey Süpürge

Farklı zeminlere uygun ayarlanabilen emiş gücüyle Stilevs Safran Pro Dikey Süpürge, mükemmel temizlik sunar. İster el ister dikey süpürge olarak kullanabileceğiniz ürünü araç içi, halı ve koltuk temizliği için tercih edebilirsiniz. 6 metre kablo uzunluğuyla daha geniş alanda süpürme işlemi yapabilirsiniz. 1 litre kapasiteli toz hazneye sahip süpürgenin bez filtresini yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Kablo sarma mandalı temizlik bittikten sonra kabloyu kolayca sarmanızı sağlayarak dağınık görüntüyü ortadan kaldırır.