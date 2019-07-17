HABER

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ömründe bir kez çiçek açan ’agave kaktüsü’ dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı.Fatsa Belediyesi tarafından 2005 yılında dikilen ve ’yüzyıl bitkisi’ olarak adlandırılan agave kaktüsü, dikildikten tam 14 yıl sonra çiçek açtı.

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ömründe bir kez çiçek açan ’agave kaktüsü’ dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı.
Fatsa Belediyesi tarafından 2005 yılında dikilen ve ’yüzyıl bitkisi’ olarak adlandırılan agave kaktüsü, dikildikten tam 14 yıl sonra çiçek açtı. 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan agave bitkisi, Fatsa ilçesinde 8 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı.
Halk arasında ’sabır otu’ ve ’yüzyıl bitkisi’ olarak adlandırılan kaktüs, çiçeğindeki tohumların toprağa düşmesiyle yeniden yeşeriyor.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan parka 14 yıl önce ekildikten sonra çiçek açan kaktüsü bitkilere meraklı olan Abdullah Sefa Çelik, “UNESCO’nun dünya miras listesinde olduğunu biliyorum bu özel kaktüsün. 60 ile 100 yıl arasında ömrü oluyor bu kaktüsün. Ömründe ise 1 defa çiçek açıyor. Fatsa ilçemizde böyle bir farklı bitkinin olması sevindirici. Halkımız da gelip buradaki parkta görebilir. Bu bitki türünü biliyordum, bir hafta öncesinde de Osmaniye’de bu çiçekle ilgili haber okudum. Daha da ilgimi çekti. Agave kaktüsü özel bir çiçek. Buradaki bu olay çok nadir rastlanacak bir durum” dedi.
Vatandaşlar agave kaktüsü ile öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!
İzmir'de parçalı ay tutulmasına hava engeli İzmir'de parçalı ay tutulmasına hava engeli 
Hatay’da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendiHatay’da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari ve Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Ankara'da kız öğrenci yurdunda yanlışlıkla sıkılan biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti

Kız öğrenci yurdunda büyük panik!

Manisa'da iş yerine silahlı saldırı

Manisa'da iş yerine silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.