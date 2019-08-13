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Dikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili açıklarında, birkaç saat arayla durdurulan 2 lastik bottaki 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik görevlilerince yakalandı.

Dikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili açıklarında, birkaç saat arayla durdurulan 2 lastik bottaki 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik görevlilerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında, Dikili açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, yerini tespit ettikleri lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde, lastik bottaki 28'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 9'u kadın ve 14'ü çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 03.30 sıralarında, Dikili'deki Madra Çayı açıklarında, yine kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş yaptığını öğrenen ekipler bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu, 14'ü erkek, 11'i kadın ve 18'i çocuk olan 43 kaçak göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan toplam 75 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandıDikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandıDikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

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