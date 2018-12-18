Dikili açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 87 kaçak göçmen, 2 ayrı grup halinde bindikleri lastik botlarda Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri saat 01.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, Dikili'nin Madra Çayı önlerindeki bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta, 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 9'u Sudan, 6'sı Somali, 5'i Togo, 4'ü Filistin, 4'ü Senegal, 2'si Eritre ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak yakalandı. 33'ü erkek, 14'ü kadın kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, yarım saat sonra yine aynı bölgede kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu durdurdu. Lastik botta bu kez 36'sı Afganistan, 4'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 10'u kadın, 17'si çocuk olan kaçaklar kıyıya çıkarıldı. Toplam 87 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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