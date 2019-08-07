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Dikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmayla çalışan 95 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmayla çalışan 95 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı, pazartesi günü saat 04.00 sıralarında, Dikili'nin Bademli önlerinde ilerleyen lastik botta, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 45'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. 15'i erkek, 9'u kadın ve 22'si çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik Botu ekibi, aynı gün yine Dikili'nin bu kez Kalem Adası önlerinde, bir lastik bot tespit etti. 12.30 sıralarında durdurulan lastik botta 34'ü Filistin, 12'si Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 9'u kadın ve 20'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 95 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandıDikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandıDikili açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı

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