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Dikili açıklarında kaçak göçmen mesaisi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 10:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 87 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.  Sahil Güvenlik ekipleri dün saat 01.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi.

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA) İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 87 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri dün saat 01.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, Dikili'nin Madra Çayı önlerinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta; 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 9'u Sudan, 6'sı Somali, 5'i Togo, 4'ü Filistin, 4'ü Senegal, 2'si Eritre ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçağı yakalandı. 33 erkek ve 14'ü kadın olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün ve bölgede, bu kez saat 01.30 sıralarında kaçak göçmenlerin yer aldığı bir lastik botu daha durdurdu. Lastik botta 36'sı Afganistan ve 4'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 10'u kadın ve 17'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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