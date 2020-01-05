HABER
  4. Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayda 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bir düzensiz göçmen ise aranıyor.

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, saat 05.49’da Bademli açıklarında seyir ve can emniyetini almayan düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı.

Olayın ardından bölgeye iki Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edildi. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede dört Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Alanya’da Afgan sakızı operasyonuAlanya’da Afgan sakızı operasyonu
Sivas'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüşSivas'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dikili Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.