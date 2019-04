Dikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyası

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesindeki Küçük Liman'a, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapıldığı belirtilen 2 katlı yapıya ilçe sakinlerinin tepkisi sürerken, inşaatın durdurulması amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde yaklaşık 200 kişi, Küçük Liman'daki inşaat alanında toplandı. İnşaat çalışmalarının bir an önce durdurulmasını isteyen grup, 'Dikili'mize, denizimize, sahilimize ve çevremize sahip çıkalım' yazılı pankart ile 'Görüntü kirliliğine hayır', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür', 'Kentime, mahalleme, sokağıma, denizime dokunma', 'Rüzgarımı kesme denizimi bölme' yazılı dövizler açtı. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Hamarat Ortaköy, şunları kaydetti:

"Bir yanında plaj diğer yanında balıkçı limanı olan bu yapının, ilçemizin güzelliğini bozmanın yanı sıra buradaki hava akımını da olumsuz etkileyeceği aşikardır. Bizler bir an önce inşaatın durdurulmasını ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın daha uygun bir yere taşınmasını, buradaki iskelenin ise balıkçılarımıza kullanım alanı ve halkımıza gezi alanı olarak açılmasını talep ediyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı taşınmalıdır; çünkü bilindiği gibi ilçemiz uzun bir zamandır ülkelerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin akınına uğramıştır. Ne yazık ki ilçemizde insan kaçakçıları da bu vesileyle işin ticaretini yapmaktadır. Hemen hemen havanın uygun olduğu her gün karşıya geçmeye çalışan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından buraya getirilmekte ve işlemleri bitene kadar burada bekletilmektedir. Toplumun tam ortasında yaşanan bu trajedi kesinlikle sağlıklı değildir."

Geçmişte herkesi derinden yaralayan birçok olayın bölgede yaşandığını dile getiren Ortaköy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin; uygunsuz hava koşulları nedeniyle botlarının batması sonucu yaşamlarını yitiren cansız bedenler buradan çocuklarımızın gözleri önünde taşınmıştır. Yaralı göçmenler için hiç uygun olmayan bu alana çağırılan ambulanslar yazın yoğun nüfus nedeniyle defalarca kez gecikmiş ya da yaralıyı trafik nedeniyle hastaneye daha geç yetiştirmiştir. İşlemleri sırasında burada bekletilen göçmenler aşırı sıcak altında isyan çıkarmış ve telleri aşarak çay bahçesinin içinden, insanların arasından şehre kaçmışlardır. Birkaç defa tekrarlanan bu olaylar ayrıca tehlike arz etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu konuda birçok defa zor durumda kalmıştır. Aşırı sıcakta veya yağmurda bekletilen göçmenlerin, özellikle de yaşlı, hamile ve çocukların burada yetersiz koşullarda tutulmaları son derece sağlıksızdır. Bu sebeple Sahil Güvenlik Komutanlığı daha hakim, daha uygun ve ilçemizin gerçeği olan göçmenleri koşulları daha iyileştirilmiş bekletme alanı olan bir yere taşınmalıdır."

Açıklamanın ardından inşaatın durdurulması için imza kampanyası başlatıldı.

İnşaat, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 6 Nisan'da da protesto edilmişti.