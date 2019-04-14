HABER

Dikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesindeki Küçük Liman'a, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapıldığı belirtilen 2 katlı yapıya ilçe sakinlerinin tepkisi sürerken, inşaatın durdurulması amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Dikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyası

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesindeki Küçük Liman'a, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapıldığı belirtilen 2 katlı yapıya ilçe sakinlerinin tepkisi sürerken, inşaatın durdurulması amacıyla imza kampanyası başlatıldı.
Dikili Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde yaklaşık 200 kişi, Küçük Liman'daki inşaat alanında toplandı. İnşaat çalışmalarının bir an önce durdurulmasını isteyen grup, 'Dikili'mize, denizimize, sahilimize ve çevremize sahip çıkalım' yazılı pankart ile 'Görüntü kirliliğine hayır', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür', 'Kentime, mahalleme, sokağıma, denizime dokunma', 'Rüzgarımı kesme denizimi bölme' yazılı dövizler açtı. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Hamarat Ortaköy, şunları kaydetti:
"Bir yanında plaj diğer yanında balıkçı limanı olan bu yapının, ilçemizin güzelliğini bozmanın yanı sıra buradaki hava akımını da olumsuz etkileyeceği aşikardır. Bizler bir an önce inşaatın durdurulmasını ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın daha uygun bir yere taşınmasını, buradaki iskelenin ise balıkçılarımıza kullanım alanı ve halkımıza gezi alanı olarak açılmasını talep ediyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı taşınmalıdır; çünkü bilindiği gibi ilçemiz uzun bir zamandır ülkelerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin akınına uğramıştır. Ne yazık ki ilçemizde insan kaçakçıları da bu vesileyle işin ticaretini yapmaktadır. Hemen hemen havanın uygun olduğu her gün karşıya geçmeye çalışan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından buraya getirilmekte ve işlemleri bitene kadar burada bekletilmektedir. Toplumun tam ortasında yaşanan bu trajedi kesinlikle sağlıklı değildir."
Geçmişte herkesi derinden yaralayan birçok olayın bölgede yaşandığını dile getiren Ortaköy, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Örneğin; uygunsuz hava koşulları nedeniyle botlarının batması sonucu yaşamlarını yitiren cansız bedenler buradan çocuklarımızın gözleri önünde taşınmıştır. Yaralı göçmenler için hiç uygun olmayan bu alana çağırılan ambulanslar yazın yoğun nüfus nedeniyle defalarca kez gecikmiş ya da yaralıyı trafik nedeniyle hastaneye daha geç yetiştirmiştir. İşlemleri sırasında burada bekletilen göçmenler aşırı sıcak altında isyan çıkarmış ve telleri aşarak çay bahçesinin içinden, insanların arasından şehre kaçmışlardır. Birkaç defa tekrarlanan bu olaylar ayrıca tehlike arz etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu konuda birçok defa zor durumda kalmıştır. Aşırı sıcakta veya yağmurda bekletilen göçmenlerin, özellikle de yaşlı, hamile ve çocukların burada yetersiz koşullarda tutulmaları son derece sağlıksızdır. Bu sebeple Sahil Güvenlik Komutanlığı daha hakim, daha uygun ve ilçemizin gerçeği olan göçmenleri koşulları daha iyileştirilmiş bekletme alanı olan bir yere taşınmalıdır."
Açıklamanın ardından inşaatın durdurulması için imza kampanyası başlatıldı.
İnşaat, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 6 Nisan'da da protesto edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Dikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyasıDikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyasıDikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyasıDikili Küçük Liman'daki inşaatın durdurulması için imza kampanyası

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Sıla ilk kez Vanlılarla buluştuSıla ilk kez Vanlılarla buluştu
Kedisi 'Ceylan'ın kaçırıldığını iddia ettiKedisi 'Ceylan'ın kaçırıldığını iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.