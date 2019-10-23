Dikili ve Çeşme açıklarında 98 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 98 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 23.00'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 25'i Kongo, 18'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 4'ü Gine, 3'ü Suriye, 2'si Angola, 1'i Somali, 1'i Gambiya, 1'i Mali ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 56 göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 11'i kadın ve 31'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Dikili'de görevli Sahil Güvenlik uçağı ise, geçen pazartesi günü saat 04.10'da, Bademli açıklarında bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 40'ı Suriye ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 22'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 98 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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