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Dikili ve Çeşme'de 105 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri kıyılarından yasa dışı yollarla denize açılan toplam 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekiplerince yakalandı.

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri kıyılarından yasa dışı yollarla denize açılan toplam 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 09.49'da, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarındaki bir fiber teknede bir grup göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilip durdurulan fiber teknede 13'ü Suriye, 5'i Filistin, 2'si Libya ve 1'i Gine uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen yakalandı. 11'i erkek, 5'i kadın ve 5'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün saat 10.50 ve 13.27'de, Çeşme ilçesi Teke Burnu ve Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot durduruldu. Yapılan kontrollerde 25'i Suriye, 11'i Filistin ve 8'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. 31'i erkek, 8'i kadın ve 5'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Yine aynı gün saat 19.44'te, bu kez Dikili ilçesi Altınova açıklarında durdurulan lastik botta 27'si Afganistan, 6'sı Kongo, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Komorlar Birliği ve 2'si Somali uyruklu toplam 40 göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 8'i kadın ve 18'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. İki ayrı ilçede yakalanan toplam 105 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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