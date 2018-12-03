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Dikili ve Çeşme'de 59 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.  Çeşme'nin Uç Burun önlerinde görevli Sahil Güvenlik botundaki ekip, cumartesi günü saat 21.30 sıralarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grubu fark etti.

Dikili ve Çeşme'de 59 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme'nin Uç Burun önlerinde görevli Sahil Güvenlik botundaki ekip, cumartesi günü saat 21.30 sıralarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grubu fark etti. Durdurulan lastik botta, 31'i Filistin ve 8'i Suriye uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 1'i kadın ve 2'si çocuk olan kaçak göçmen grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 08.19'da gelen ihbarla Dikili'nin Salihleraltı önlerinde lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik botta Afganistan uyruklu 7'si erkek, 4'ü kadın ve 9'u çocuk toplam 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili ve Çeşme'de 59 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Çeşme'de 59 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Çeşme'de 59 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Çeşme'de 59 kaçak göçmen yakalandı

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