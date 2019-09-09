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Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen 4 operasyonda, lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen 4 operasyonda, lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, cumartesi günü, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 02.30 sıralarında tespit edip, durdurduğu lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu, 26'sı erkek, 15'i kadın ve 21'i çocuk olan 62 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik uçağıyla aynı gün saat 03.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, kaçak geçiş yapanların bulunduğu lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 22'si Suriye ve 15'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 18'inin erkek, 7'sinin kadın ve 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi.
Yine aynı gün Karaburun açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, Gerence Körfezi açıklarında, saat 04.30 sıralarında, lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 47'si Suriye, 2'si İran, 2'si Filistin ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 17'sinin erkek, 13'ünün kadın ve 22'sinin çocuk olduğu belirtildi.
Aynı gün saat 08.30 sıralarında ise Dikili açıklarında lastik botla grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalıştığı öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu olan, 14'ü erkek, 11'i kadın ve 27'si çocuk toplam 52 kaçak göçmen yakalandı.
4 operasyonda yakalanan toplam 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

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