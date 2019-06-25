HABER

Dikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 79 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 79 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 04.30 sıralarında, Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan botta 37'si Kongo, 7'si Suriye, 2'si Irak, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 14'ü kadın ve 15'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik korveti ise aynı gün saat 06.00 sıralarında, Urla'nın Demircili Mahallesi açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu olan 12'si erkek, 10'u kadın ve 8'i çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Dikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Urla açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
Sınır birliklerine tank sevkiyatıSınır birliklerine tank sevkiyatı
İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdıİşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.