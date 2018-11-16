Dikili'de 2 insan taciri gözaltına alındı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde umut yolculuğuna çıkan 2'si çocuk 6 mültecinin ölümüne neden olan 2 insan taciri gözaltına alındı. Acı olayda, 2'si kendi imkanlarıyla olmak üzere 5 mültecinin kurtarıldığı, 4'ünü aranma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Dikili Denizköy Mahallesi açıklarındaki Karaada'da bulunan balık çiftliğinde görevliler, mülteci teknesinin battığı ihbarında bulundu. Bu sırada iki mülteci yüzüp adaya çıkmayı başardı. Bu 2 mülteciyi alan Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizden ve havadan bölgede arama çalışması başlattı. Balıkçıların da destek verdiği bu aramalar sırasında 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Kendi imkanlarıyla kurtulan 2 kişinin yanı sıra 3 kişi de denizde bulunup son anda yaşama tutundu. Kayıp olan 4 kişinin arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Acı olaydan sağ kurtulan mültecilerin verdiği bilgiler ile telefon kayıtları üzerindeki incelemeler sonrasında kimlik belirlenen 2 insan taciri, polisin operasyonuyla yakalandı. Sanıkların sorgularının devam ettiği, elde edilecek yeni bilgiler sonrasında ise gözaltı sayısının artabileceği açıklandı.

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